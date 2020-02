"Wielka Brytania jest zaniepokojona". Szef dyplomacji o jednej z propozycji Trumpa dla Bliskiego Wschodu

Wielka Brytania jest zaniepokojona możliwą aneksją części Zachodniego Brzegu Jordanu przez Izrael - oświadczył brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab. To reakcja na ogłoszenie przez Donalda Trumpa planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu, który zakłada, że Izrael uzyskałby pełną suwerenność nad żydowskimi osiedlami na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Bliskowschodni plan pokojowy Donalda Trumpa

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek plan pokojowy, który zakłada, że Izrael uzyskałby m.in. pełną suwerenność nad żydowskimi osiedlami na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu, który pochwalił propozycję USA, powiedział dziennikarzom we wtorek, że w przyszłym tygodniu poprosi swój gabinet o zatwierdzenie stosowania prawa izraelskiego w odniesieniu do osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu. Może być to pierwszy krok w kierunku formalnej aneksji osiedli oraz Doliny Jordanu - terytorium, które Izrael okupuje od czasu jego przejęcia w wojnie sześciodniowej w 1967 roku.