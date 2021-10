Muratow z pokojowym Noblem. Przewodniczący Dumy Państwowej chce wprowadzenia "procedury odwołania nagrody"

Swoją opinię w sprawie Pokojowej Nagrody Nobla Wiaczesław Wołodin wyraził na komunikatorze Telegram. "W tym tygodniu rozmawiałem z dziennikarzami i padło kilka interesujących pytań. Wśród nich - o stosunku do Pokojowej Nagrody Nobla. Uważam za stosowne bardziej szczegółowe przedstawienie mojego stanowiska w tej sprawie" - napisał polityk, podkreślając, że "Nagroda Nobla przyznawana w takich dziedzinach, jak fizyka, medycyna czy chemia nie budzi wątpliwości", ponieważ jest wręczana za "osiągnięcia w konkretnych obszarach i jest zrozumiałe, jakie kryteria zostały wybrane".

"W przypadku Nagrody Pokojowej nie ma takiej jasności, podobnie jak nie ma kryteriów oceny" - podkreślił Wołodin, przypominając, że pierwotnie one były, ponieważ "w testamencie Alfred Nobel wskazał, że środki z funduszu należy przekazać tym, którzy wnoszą znaczący wkład w zjednoczenie narodów, likwidację lub zmniejszenie liczby stałych armii czy rozwój inicjatyw pokojowych".

Uhonorowanie Gorbaczowa

"Pokojową Nagrodę otrzymał Michaił Gorbaczow. Jego panowanie doprowadziło do rozłamu narodów, największej katastrofy geopolitycznej XX wieku - rozpadu ZSRR. Republiki, które były częścią ZSRR i stały się suwerennymi państwami, do dziś doświadczają jego destrukcyjnych konsekwencji. Za który proces pokojowy otrzymał nagrodę Gorbaczow?" - pyta we wpisie Wołodin, polityk rządzącej Jednej Rosji.