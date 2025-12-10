Logo strona główna
Świat

Laureatka Pokojowego Nobla nie odbierze nagrody. Gdzie jest? "Nie wiem"

Maria Corina Machado
Maria Corina Machado laureatką Pokojowej Nagrody Nobla
Źródło: Reuters
Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla 2025 Maria Corina Machado nie odbierze wyróżnienia osobiście, zastąpi ją córka - poinformował Norweski Instytut Noblowski. Nie wiadomo, gdzie Machado obecnie przebywa.

Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado jest tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. W środę w Oslo o godz. 13 odbędzie się ceremonia, podczas której Machado miała odebrać swoje wyróżnienie. Jak jednak poinformował Kristian Berg Harpviken, dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego, Machado nie pojawi się na uroczystości.

- Niestety nie jest w Norwegii i nie stanie na scenie w Oslo o 13, gdy rozpocznie się ceremonia - powiedział Harpviken w rozmowie z norweskim nadawcą NRK. Gdzie w takim razie jest noblistka? Pytany o to Harpviken odpowiedział: "nie wiem".

Trump o rozmowie z noblistką. "Nie powiedziałem, żeby mi oddała nagrodę, ale..."
Trump o rozmowie z noblistką. "Nie powiedziałem, żeby mi oddała nagrodę, ale..."

Gdzie jest Machado

Jeszcze kilka dni temu Harpviken mówił, że Machado potwierdziła mu, że zamierza udać się do Oslo na wręczenie nagrody. - Biorąc pod uwagę sytuację w sferze bezpieczeństwa, nie możemy powiedzieć nic więcej ani o terminie, ani o sposobie jej przyjazdu - mówił.

Mimo nieobecności laureatki środowa ceremonia odbędzie się zgodnie z planem. W takiej sytuacji nagrodę zazwyczaj odbiera bliski członek rodziny i wygłasza wykład noblowski w imieniu laureata. Tak też będzie w tym przypadku. Według Harpvikena statuetkę odbierze córka Machado, Ana Corina Sosa Machado.

Na uroczystości mają być obecni m.in. norweski król Harald V i królowa Sonja, a także prezydenci Argentyny i Ekwadoru Javier Milei i Daniel Noboa.

Pokojowa Nagroda Nobla 2025

Maria Corina Machado została wyróżniona pokojowym Noblem "za jej niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

58-letnia dziś Machado w 2023 roku zdobyła ponad 90 proc. głosów w prawyborach bloku opozycyjnego i według sondaży pokonałaby Nicolasa Maduro w uczciwych wyborach. Wenezuelskie sądy nałożyły na nią jednak zakaz sprawowania funkcji publicznych. Od roku Machado żyje w swoim kraju w ukryciu z powodu represji politycznych. 

Zemsta za pokojowego Nobla? "Decyzja przyjęta z ubolewaniem"
Zemsta za pokojowego Nobla? "Decyzja przyjęta z ubolewaniem"

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Oslo Nagroda Nobla Wenezuela
