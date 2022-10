Ekspert organizacji, która zdobyła Pokojowego Nobla: nikt z nas się tego nie spodziewał

Mychajło Sawwa, ekspert Centrum Wolności Obywatelskich, które zdobyło Pokojową Nagrodę Nobla 2022, powiedział w rozmowie z TVN24, że nikt z przedstawicieli organizacji nie spodziewał się wyróżnienia. - Ale to bardzo ważna sprawa, bo daje nam możliwość dotarcia z naszym przekazem do jeszcze większej liczby odbiorców, do całego świata - przyznał.

Pokojową Nagrodę Nobla 2022 otrzymali białoruski opozycjonista Aleś Bialacki oraz rosyjskie stowarzyszenie Memoriał i ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich. Ekspert tej drugiej organizacji, Mychajło Sawwa, rozmawiał na antenie TVN24 z Ołehem Biłeckim.

- Nikt z nas się tego nie spodziewał. Nie byliśmy na to przygotowani. Ale to bardzo ważna sprawa, bo daje nam możliwość dotarcia z naszym przekazem do jeszcze większej liczby odbiorców, do całego świata - przyznał.

- Jak wskazali nasi koledzy, którzy składali wniosek w tej sprawie do Komitetu Noblowskiego, Centrum podjęło duży wysiłek, żeby udokumentować zbrodnie wojenne popełnione przez okupantów rosyjskich w Ukrainie. Moja praca w tym zakresie rozpoczęła się 3 marca na autostradzie żytomierskiej, kiedy na własne oczy zobaczyłem, jak rosyjski pojazd bojowy ostrzelał dwa samochody z cywilami. Zmarło wtedy sześć osób - relacjonował dalej Mychajło Sawwa.

- Potem każdego dnia dokumentowaliśmy podobne zbrodnie. Ale co warto podkreślić - to nie jest jedyny temat, jakim się zajmujemy. Pokazujemy, jak ukraińscy cywile zatrzymywani są przez Rosjan. Jak głosi rosyjska propaganda - za przeciwdziałanie "specjalnej operacji wojskowej". Te osoby są więzione na okupowanych terenach lub w aresztach w Federacji Rosyjskiej - dokładnie nie wiemy, ile ich jest, ale to bardzo ważne, żeby świat o nich usłyszał. Rosjanie ich przetrzymują, łamiąc międzynarodowe prawo humanitarne. Oni muszą być zwolnieni natychmiast i to nie na zasadzie wymiany jeńców wojennych - podkreślił ekspert.

Rozmowa Ołeha Biłeckiego z ekspertem Centrum Wolności Obywatelskich TVN24

"Jeden ważny wątek"

Ekspert Centrum Wolności Obywatelskich mówił także o tym, jakie perspektywy otwiera przed organizacją otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla. Jak mówił, "najważniejsza rzecz to możliwości komunikacyjne". - Tę nagrodę będziemy wykorzystywać jako możliwość dotarcia do jeszcze większej grupy odbiorców - powiedział.

Zaznaczył, że "jest jeszcze jeden ważny wątek". - To ukaranie winnych za zbrodnie wojenne, które zostały popełnione. Nie chodzi tutaj tylko o bezpośrednich sprawców, ale także wszystkich, którzy się do tego przyczynili. Mam na myśli najważniejsze władze Federacji Rosyjskiej. My na co dzień przygotowujemy materiały analityczne, które udowadniają bezpośrednią winę Putina i ludzi z jego otoczenia - dodał Mychajło Sawwa.

