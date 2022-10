Kto ma szansę na Pokojową Nagrodę Nobla? Oto faworyci wskazywani przez bukmacherów i ekspertów

Do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla zgłoszono 343 kandydatury, wśród nich 251 osób i 92 organizacje. To drugi wynik w historii: więcej kandydatów było tylko w 2016 roku, kiedy przyznający wyróżnienie Norweski Komitet Noblowski zatwierdził 376 zgłoszeń.

Faworyci bukmacherów

Wśród faworytów wymienia się również przebywającego obecnie w kolonii karnej rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego , liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską i Filippo Grandiego , wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. Na liście kandydatów, którzy według bukmacherów mają szansę na nagrodę, figuruje również brytyjski przyrodnik, zwracający uwagę na zmiany klimatyczne David Attenborough czy aktywistka na rzecz klimatu Greta Thunberg . Wśród organizacji wymienia się m.in. Światową Organizację Zdrowia (WHO) i rząd jedności narodowej Mjanmy, utworzony przez przeciwników wojskowej junty

Osoby i organizacje

Według "Washington Post", jeśli Komitet "zdecyduje się pójść drogą aktywizmu", być może uhonoruje nagrodą Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) , która prowadzi dochodzenia w sprawach naruszeń praw człowieka na całym świecie, lub Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies (CANVAS) z siedzibą w Belgradzie, które edukuje aktywistów na temat pokojowego oporu wobec autokratycznych reżimów oraz zajmuje się promowaniem praw człowieka i demokracji.

Proces wyboru laureata

Nominacje do Pokojowej Nagrody Nobla można co roku zgłaszać do 31 stycznia. Nominacje są następnie przekazywane Komitetowi Noblowskiemu w połowie lutego. Komitet dokonuje przeglądu nominacji i przygotowuje krótką listę do dalszej analizy. Później stali doradcy Komitetu oraz eksperci - z Norwegii lub międzynarodowi - składają raporty na temat kandydatów. Komitet spotyka się regularnie od połowy lutego do września w celu omówienia i stałego zawężania pola kandydatów. Laureat zostaje ogłoszony w pierwszy piątek października.