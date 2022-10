Żemkowa: pamięć i obrona praw człowieka nie mają granic

Podczas czerwcowej ceremonii we Wrocławiu to wyróżnienie odebrały dyrektor wykonawcza Stowarzyszenia Memoriał Elena Żemkowa oraz członkini zarządu stowarzyszenia Aleksandra Poliwanowa.

- Tej pracy nie da się zakazać. Pracę Memoriału wstrzymano, bo władzom zależy na tym, by sytuacja była kontrolowana, by wszyscy myśleli podobnie, by wszystko wyglądało na czarno-białe, a my jako Memoriał zawsze mówiliśmy, że historia jest złożona, problemy są trudne, że podstawa do pracy, zwłaszcza w trudnych sytuacjach to dialog i poszukiwanie wyjścia, a nie szybkie decyzje - mówiła w czerwcu dyrektor stowarzyszenia.