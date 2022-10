Pokojowa Nagroda Nobla 2022 dla Alesia Bialackiego z Białorusi i dwóch organizacji

Bialacki "poświęcił życie na rzecz promowania demokracji i pokoju w ojczyźnie"

Do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla zgłoszono 343 kandydatury, wśród nich 251 osób i 92 organizacje. Jest to druga największa liczba zgłoszonych kandydatur w historii. Więcej kandydatów było tylko w 2016 roku, kiedy zatwierdzono 376 zgłoszeń.

Proces wyboru laureata

Nominacje do Pokojowej Nagrody Nobla można co roku zgłaszać do 31 stycznia. Nominacje są następnie przekazywane Komitetowi Noblowskiemu w połowie lutego. Komitet dokonuje przeglądu nominacji i przygotowuje krótką listę do dalszej analizy. Później stali doradcy Komitetu oraz eksperci - z Norwegii lub międzynarodowi - składają raporty na temat kandydatów. Komitet spotyka się regularnie od połowy lutego do września w celu omówienia i stałego zawężania pola kandydatów. Laureat zostaje ogłoszony w pierwszy piątek października.