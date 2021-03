Ponad trzysta nominacji do pokojowego Nobla. Osoby fizyczne i organizacje z całego świata

329 nominacji do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla wpłynęło do Norweskiego Komitetu Noblowskiego – przekazał w poniedziałek jego sekretarz Olav Njoelstad. Jak dodał, to trzecia najwyższa liczba nominacji w historii, co może odzwierciedlać nagromadzenie pilnych kwestii związanych z prawami człowieka na całym świecie.