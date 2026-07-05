Świat Irański polityk oskarża Europę. "Barbarzyńska i dzika" Oprac. Michał Malinowski |

Iran. Przygotowania do pogrzebu Alego Chameneiego Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

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W Iranie rozpoczęły się wielodniowe ceremonie żałobne związane z pogrzebem Alego Chameneiego. Były najwyższy przywódca kraju zginął w nalocie pierwszego dnia wojny, rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran.

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Irański parlamentarzysta Modżtaba Zarei we wpisie na portalu X napisał w sobotę, że przywódcy europejscy zostali wykluczeni z uroczystości. "Nie pozwoliliśmy żadnemu z barbarzyńskich i okrutnych przywódców Europy stanąć przy trumnie" - przekazał, nazywając przy tym nazwał Europę "barbarzyńską i dziką".

Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

Pogrzeb w Iranie. Europejscy przywódcy nie ogłosili planów przybycia

Przywódcy europejscy nie ogłosili, że planują wziąć udział w ceremonii pogrzebowej. W piątkowym wydarzeniu nie uczestniczył żaden z wysokich rangą europejskich urzędników.

Zarei podziękował prezydentowi Masudowi Pezeszkianowi i ministrowi spraw zagranicznych Abbasowi Aragcziemu, za to, że "celowo" nie zaliczyli krajów europejskich do "cywilizowanych narodów" zaproszonych na ceremonię, ponieważ państwa te milczały na temat zabójstwa Chameneiego lub opowiadały się po stronie prezydenta USA Donalda Trumpa.

Trzej synowie Chameneiego pojawili się na pogrzebie. Nie było z nimi Modżtaby

Państwowa telewizja irańska pokazała, jak Mostafa, Mejsam i Masud Chameneiowie oraz czworo innych członków rodziny modlą się przy trumnie z ciałem ajatollaha, która od piątku wystawiona jest w Wielkim Meczecie Imama Chomeiniego. Obok niej spoczywają szczątki jego krewnych, którzy zginęli wraz z nim w pierwszym dniu wojny: jednej z córek, zięcia, synowej i trzyletniej wnuczki.

Nadal nie wiadomo, czy w zaplanowanych do czwartku uroczystościach pogrzebowych weźmie udział Modżtaba Chamenei, który na początku marca objął urząd po śmierci ojca. Modżtaba został ranny w atakach, w których zginął Ali Chamenei, i od tego czasu nie pojawił się publicznie. Komunikuje się jedynie za pośrednictwem przypisywanych mu oświadczeń w internecie. Przyczyny jego nieobecności nie są oficjalnie znane; według pojawiających się spekulacji może on obawiać się kolejnego zamachu lub jeszcze dochodzić do zdrowia.