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Świat

Irański polityk oskarża Europę. "Barbarzyńska i dzika"

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Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego
Iran. Przygotowania do pogrzebu Alego Chameneiego
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP
Irański parlamentarzysta Modżtaba Zarei poinformował, że europejscy liderzy zostali wykluczeni z ceremonii pogrzebowej byłego najwyższego duchowo-politycznego przywódcy kraju Alego Chameneiego. Nazwał przy tym Europę "barbarzyńską i dziką". Na pogrzebie pojawili się trzej synowie Chameneiego, jednak nie było z nimi czwartego syna, Modżtaby Chameneiego, który przejął funkcję po śmierci ojca.

W Iranie rozpoczęły się wielodniowe ceremonie żałobne związane z pogrzebem Alego Chameneiego. Były najwyższy przywódca kraju zginął w nalocie pierwszego dnia wojny, rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran.

Czytaj więcej: Rusza pogrzeb Chameneiego. Spodziewają się udziału nawet 20 milionów ludzi

Irański parlamentarzysta Modżtaba Zarei we wpisie na portalu X napisał w sobotę, że przywódcy europejscy zostali wykluczeni z uroczystości. "Nie pozwoliliśmy żadnemu z barbarzyńskich i okrutnych przywódców Europy stanąć przy trumnie" - przekazał, nazywając przy tym nazwał Europę "barbarzyńską i dziką".

Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego
Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego
Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

Pogrzeb w Iranie. Europejscy przywódcy nie ogłosili planów przybycia

Przywódcy europejscy nie ogłosili, że planują wziąć udział w ceremonii pogrzebowej. W piątkowym wydarzeniu nie uczestniczył żaden z wysokich rangą europejskich urzędników.

Zarei podziękował prezydentowi Masudowi Pezeszkianowi i ministrowi spraw zagranicznych Abbasowi Aragcziemu, za to, że "celowo" nie zaliczyli krajów europejskich do "cywilizowanych narodów" zaproszonych na ceremonię, ponieważ państwa te milczały na temat zabójstwa Chameneiego lub opowiadały się po stronie prezydenta USA Donalda Trumpa.

Trzej synowie Chameneiego pojawili się na pogrzebie. Nie było z nimi Modżtaby

Państwowa telewizja irańska pokazała, jak Mostafa, Mejsam i Masud Chameneiowie oraz czworo innych członków rodziny modlą się przy trumnie z ciałem ajatollaha, która od piątku wystawiona jest w Wielkim Meczecie Imama Chomeiniego. Obok niej spoczywają szczątki jego krewnych, którzy zginęli wraz z nim w pierwszym dniu wojny: jednej z córek, zięcia, synowej i trzyletniej wnuczki.

Nadal nie wiadomo, czy w zaplanowanych do czwartku uroczystościach pogrzebowych weźmie udział Modżtaba Chamenei, który na początku marca objął urząd po śmierci ojca. Modżtaba został ranny w atakach, w których zginął Ali Chamenei, i od tego czasu nie pojawił się publicznie. Komunikuje się jedynie za pośrednictwem przypisywanych mu oświadczeń w internecie. Przyczyny jego nieobecności nie są oficjalnie znane; według pojawiających się spekulacji może on obawiać się kolejnego zamachu lub jeszcze dochodzić do zdrowia.

Źródło: PAP
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Tagi:
Iran
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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