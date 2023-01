Trzy trumny i "opancerzony" Rzym. Tak będzie wyglądać pogrzeb Benedykta XVI

Uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI rozpoczną się o godzinie 9.30. Bezpieczeństwa wiernych będzie pilnować ponad tysiąc funkcjonariuszy wezwanych do Watykanu specjalnie na tę okazję. "Poszerzona zostanie strefa 'no-fly', nad Rzymem będą krążyć tylko śmigłowce, na miejscu będzie działać też specjalny zespół do walki z atakami nuklearnymi i biologicznymi" - informuje dziennik Il Mattino. Na uroczystościach pojawią się przywódcy państw z całego świata, a wydarzenia będzie relacjonować ponad tysiąc dziennikarzy. Już wiadomo, że ciało zmarłego papieża zostanie pochowane, zgodnie z tradycją, w trzech trumnach.

W środę bazylika była otwarta jeszcze do godziny 19. Biuro prasowe Watykanu podało, że tylko do godziny 12 przed ciałem zmarłego papieża zjawiło się już łącznie około 159 tysięcy wiernych.

Pozamykane ulice, śluzy, kontrola z powietrza

Frattasi wyznaczył też "czerwoną strefę", do której można przedostać się tylko przez śluzy pilnowane przez służby. "To obszar między piazza Santo Ufficio, ulicą Pawła VI, Largo degli Alicorni, placem Pio XII, Borgo Santo Spirito, via della Concizliazione [główna aleja wiodąca na plac Świętego Piotra-red.], aż do ulic Traspontina, Largo del Colonnato i Corridori, do placu Città Leonina i dalej ulicy Borgo Pio, oraz od ulicy Mascherino do Porta Angelica i placu Risorgimento." - wylicza dziennik "Corriere della Sera". Organizacji ruchu pilnuje 600 strażników miejskich.