Tylko 30 osób na ceremonii pogrzebowej księcia Filipa

99-letni książę Filip, mąż królowej Elżbiety II, zmarł 9 kwietnia rano. W sobotę w Windsorze odbędą się jego uroczystości pogrzebowe . Będą one miały charakter prywatny, nie odbędą się żadne publiczne procesje i zaapelowano, aby osoby postronne nie przyjeżdżały do królewskich rezydencji.

Pogrzeb rozpocznie się o godzinie 15 czasu brytyjskiego

Pogrzeb odbędzie się o godzinie 15 czasu brytyjskiego (16 w Polsce) w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze. Trumna zostanie przeniesiona z prywatnej kaplicy na zamku w Windsorze do bramy pałacowej, umieszczona na specjalnie zmodyfikowanym przez samego księcia na tę okazję wojskowym land roverze i przewieziona z powrotem do kaplicy św. Jerzego. Obok trumny będą szły dzieci księcia, zaś za nią pozostali uczestnicy uroczystości, z wyjątkiem królowej, która uda się do kaplicy monarszym bentleyem.

W trakcie uroczystości odbędą się śpiewy, ale chór będzie się składał tylko z czterech osób, który jak podaje BBC, wykona utwory wybrane przez księcia. Ceremonia, jak zapowiedział Pałac Buckingham, ma przede wszystkim nawiązywać do wojskowej kariery księcia i do jego dokonań z późniejszego okresu.

30 uczestników pogrzebu, wśród nich troje niemieckich kuzynów księcia

Program specjalny w TVN24 i TVN24 GO

W TVN24 GO i TVN24 będzie można oglądać wydanie specjalne poświęcone pogrzebowi księcia Filipa. Rozpocznie się ono o godzinie 14 w TVN24 GO. Między godziną 15 a 17 przeniesie się na antenę TVN24, ale nadal będzie można je śledzić w internecie. Później, jeszcze do godziny 18, program specjalny będzie kontynuowany w TVN24 GO.