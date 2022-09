Po "godnym pożałowania błędzie" duńska księżna nie przyjechała na pogrzeb Elżbiety II

Duńska rodzina królewska wydała we wtorek 13 września oświadczenie, w którym poinformowała, że do królowej Małgorzaty II oraz księcia Fryderyka na pogrzebie Elżbiety II dołączy żona księcia - Maria, księżna koronna Danii. Jednak, gdy w poniedziałek zaproszeni goście pojawili się w Opactwie Westminsterskim, natychmiast zauważono, że wraz z księciem Fryderykiem przyjechała wyłącznie królowa Małgorzata II. Księżnej Marii zabrakło. Dlaczego? Jak wynika z przekazów mediów na Wyspach, zaproszenie, które wcześniej do niej wysłano, zostało cofnięte przez brytyjski rząd. Duński dwór mówi o "godnym pożałowania błędzie".