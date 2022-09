"Jedyna w swoim rodzaju okazja, by stać się częścią historii". Tak Brytyjczycy żegnają swoją królową

Gdy trumna z ciałem królowej Elżbiety mijała londyński Hyde Park, w okolicy zapadła cisza. Tysiące ludzi zgromadzonych tam od wielu godzin w milczeniu patrzyło na przejazd konwoju zmierzającego do Opactwa Westministerskiego. Miliony Brytyjczyków i miliardy ludzi na całym świecie spędzają poniedziałek przed ekranami telewizorów, śledząc uroczystości pogrzebowe najdłużej panującej monarchini w historii Zjednoczonego Królestwa. Wielu zdecydowało się zobaczyć to historyczne wydarzenie na własne oczy.

W poniedziałek na ulicach Londynu można było zobaczyć niezwykły przekrój brytyjskiego społeczeństwa, ludzi wszystkich generacji, zawodów i pochodzenia, którzy zjechali się do stolicy z całego Zjednoczonego Królestwa i różnych zakątków świata. W tym dniu są przede wszystkim Brytyjczykami, żegnającymi swoją królową.

Niektórzy byli cisi i posępni, ubrani na czarno, inni mieli w sobie więcej optymizmu. Grupa trzech kobiet w kapeluszach w barwach flagi Union Jack śpiewała hymn "God Save the Queen". Kobieta z ufarbowanymi na zielono włosami i kolczykami na całej twarzy stała obok mężczyzny ubranego w żałobny garnitur - relacjonuje agencja Reutera.

"Okazja, by stać się częścią historii"

- Chcieliśmy tu przyjechać i na własne oczy zobaczyć to historyczne wydarzenie, być jego częścią, oddać hołd królowej i podziękować za jej długie życie w służbie narodowi - powiedziała agencji Reutera 66-letnia Alison Cornish, która przybyła do Londynu z Ashford w hrabstwie Kent. - Nie jestem zbyt emocjonalną osobą, ale tym razem czuję, że nie powstrzymam wzruszenia - wyznała.

Kobieta czekała w The Mall, reprezentacyjnej alei w centralnym Londynie łączącej Buckingham Palace z Trafalgar Square, gdzie tłumy zaczęły gromadzić się już o godzinie 8:30 rano. Godzinę później wszystkie miejsca wyznaczone dla obserwujących uroczystości w brytyjskiej stolicy zostały uzane za pełne.

Najlepiej przygotowani żałobnicy przynieśli ze sobą namioty, termosy z herbatą, kanapki oraz stołki. Niektórzy, jak 47-letni Ben Vega, stawali na nich, by zapewnić sobie lepszy widok na aleję. - To dla mnie smutny dzień. Mieszkam tu od 20 lat. Traktowałem królową jak swoją drugą matkę, a Anglię jako swój drugi dom - powiedział Vega, z pochodzenia Filipińczyk.

Melani Odey, 60-letnia nauczycielka, ustawiła się przy samych barierkach biegnących wzdłuż alei Mall. Dzień wcześniej, w niedzielne popołudnie, wraz z dwiema córkami i wnukami rozbiła namiot w pobliżu, by zagwarantować sobie jak najlepsze miejsce w trakcie poniedziałkowych uroczystości. - To jedyna w swoim rodzaju okazja, by stać się częścią historii i oddać hołd królowej - tłumaczyła kobieta.