Pałac Buckingham próbuje ograniczyć dostęp do nagrań z pogrzebu Elżbiety II. "Jesteśmy wściekli"

Pałac Buckingham miał nalegać, by telewizje BBC, ITV i Sky News do 26 września stworzyły godzinne kompilacje nagrań z uroczystości pogrzebowych królowej Elżbiety II z fragmentami, które chciałyby zachować do wykorzystywania w przyszłości. Kompilacje te następnie miały zostać przekazane rodzinie królewskiej do akceptacji lub zgłoszenia zastrzeżeń.