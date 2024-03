Szefowie dyplomacji Węgier i Rosji Peter Szijjarto i Siergiej Ławrow spotkali się w piątek w tureckiej Antalyi. Do spotkania doszło w dniu pogrzebu Aleksieja Nawalnego, gdy w wielu europejskich miastach oddawano hołd rosyjskiemu opozycjoniście.

Szef ministerstwa spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto spotkał się w piątek w tureckiej Antalyi ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem . Do spotkania doszło na marginesie forum dyplomatycznego, w którym uczestniczył również premier Węgier Viktor Orban .

Węgry nie zareagowały na śmierć Nawalnego

Jak podkreślają węgierskie media, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier do tej pory nie zareagowało na śmierć Nawalnego, który zmarł 16 lutego w kolonii karnej. Jedynym politykiem Fideszu, który odniósł się do śmierci opozycjonisty, był Zsolt Nemeth, przewodniczący parlamentarnej komisji spraw zagranicznych. Oskarżył on jednak rosyjski system więziennictwa, a nie bezpośrednio Władimira Putina.