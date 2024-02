We wtorek rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz poinformowała, że moskiewskie domy pogrzebowe odmawiają organizacji uroczystości jego ostatniego pożegnania. Współpracownicy opozycjonisty wciąż poszukują odpowiedniego miejsca, gdzie mogłoby to się odbyć. Władze rosyjskich miast zakazują także przeprowadzania akcji ku pamięci Nawalnego.

Rzeczniczka Nawalnego: próby wynajęcia karawanu są blokowane

Inny współpracownik Nawalnego, Iwan Żdanow, powiedział, że ekipa Nawalnego mimo to znajdzie jakieś rozwiązanie.

Przygotowania do pogrzebu Aleksieja Nawalnego

Przygotowania do pogrzebu Aleksieja Nawalnego PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Do osób, które chciałyby uczcić pamięć opozycjonisty, ale nie mogą przyjechać na pogrzeb, zaapelowano, by poszły w konkretne miejsca w swoich miastach o godzinie 19 w piątek.

Policja przy cmentarzu

Wzmocnione oddziały policji dyżurują już przy pobliskiej stacji metra - relacjonuje korespondent Możem Objasnit. Jak dodaje, przed wejściem na cmentarz stoi dwóch policjantów, a nieopodal zaparkowano mały policyjny samochód służący do przewożenia zatrzymanych.

Policja kontroluje rzeczy osobiste, argumentując to środkami bezpieczeństwa mającymi nie dopuścić do "operacji terrorystycznych". Korespondent zauważył też trzech pracowników tzw. Centrum "Je" w cywilu. Centrum "Je" to wydział MSW, który oficjalnie ma przeciwdziałać ekstremizmowi.