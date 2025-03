"Złośliwi mówią, że to nie jest Nawrocki, tylko Nowogrodzki"

- Karol Nawrocki to jest taka polityczna wydmuszka, która przeczyta każdy przekaz, który przygotuje mu ulica Nowogrodzka (przy niej znajduje się siedziba PiS - przyp. red.). To jest w ogóle uwłaczające dla czterdziestomilionowego narodu, że ktoś taki ubiega się o urząd prezydenta - powiedział Trela. Niedzielne wystąpienie kandydata i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej na konwencji programowej nazwał "spektaklem".

- Jest wojna za wschodnią granicą i trzeba naprawdę dbać o interesy naszego kraju. (To) facet, który dzisiaj rano w wywiadzie mówi, że on by zerwał wszelkie kontakty z Federacją Rosyjską, kiedy dyplomacja w tym znaczeniu jest istotna dla zabezpieczenia Polek i Polaków w przyszłości - dodał.

Według Gajewskiej Nawrocki "albo nie uważa nic, albo uważa tak, jak myśl partyjna, wiodąca mu narzuca". - Złośliwi mówią, że to nie jest Nawrocki, tylko Nowogrodzki. I to trochę można w ten sposób podsumować - powiedziała.

Gajewska: Zgodnie z polskim prawem są dwie płci. Ale są osoby, które się nie utożsamiają z nimi

Podkreśliła przy tym, że "prezydent (Rafał) Trzaskowski zawsze mówił o tym, jak wygląda stan prawny w Polsce i mówił, że nie chce go zmieniać". - Natomiast to, co jest podstawą naszego działania, to jest tolerancja, szacunek, poszanowanie wolności i różnorodności - dodała.