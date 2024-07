Wspieramy Ukrainę w niszczeniu rosyjskich samolotów, ale NATO nie będzie w to bezpośrednio zaangażowane - powiedział sekretarz generalny NATO, pytany o pomysł zestrzeliwania przez Polskę rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy. Tymczasem Rosja nie planuje demobilizacji żołnierzy powołanych do wojska jesienią 2022 roku. 868 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.