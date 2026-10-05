Świat Komisja Europejska monitoruje doniesienia dotyczące incydentu w laboratorium w Rosji Oprac. Ewa Żebrowska |

Wypadek w laboratorium w Rosji. Nie żyje 28-letnia badaczka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Lokalne, a za nimi światowe media podały, że dzień po rozbiciu próbówki 28-letnia Daria Szipiłowa z instytutu w Szelechowie w obwodzie irkuckim miała zostać przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października.

- Znamy doniesienia dotyczące incydentu w laboratorium w Rosji, związanego, jak się wydaje, z patogenem wywołującym dżumę - powiedziała rzeczniczka KE na konferencji prasowej. Jak poinformowała, Komisja Europejska monitoruje doniesienia dotyczące incydentu, jest też w kontakcie z ekspertami Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Przypomniała, że dżuma jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię i może być leczona antybiotykami. Pytana, czy KE otrzymuje informacje bezpośrednio od rosyjskich władz, rzeczniczka odpowiedziała, że Komisja ma kanały umożliwiające pozyskiwanie informacji, m.in. Światową Organizację Zdrowia.

Rzeczniczka została również zapytana, czy państwa europejskie dysponują wystarczającymi zapasami antybiotyków, aby zapewnić ochronę ludności w przypadku zagrożenia dżumą. Odparła, że nie jest obecnie w stanie podać konkretnych informacji na temat ilości antybiotyków znajdujących się w unijnych rezerwach. Jak wyjaśniła, państwa członkowskie posiadają własne zapasy, a dodatkowo istnieją rezerwy na poziomie europejskim.

Incydent w rosyjskim laboratorium

Rosyjskie środki przekazu sugerowały, że Szipiłowa mogła zarazić się dżumą płucną, jednak władze sanitarne nie potwierdziły tej diagnozy. Tamtejsza agencja ds. zdrowia publicznego podała, że u kobiety stwierdzono "zapalenie płuc o nieznanej etiologii" (zespole przyczyn), a dalsze badania nie wykazały obecności mikroorganizmów związanych z jej pracą. Agencja zapewniła, że sytuacja epidemiologiczna w regionie pozostaje stabilna.

Po doniesieniach z Irkucka sytuację monitorują też władze USA. - Wiele szczegółów nie zostało jeszcze potwierdzonych. Zachęcamy rosyjskie władze, by szybko i jawnie przekazały rzetelne informacje - mówi w CNN rzecznik Departamentu Stanu USA..

Dżuma to ostra choroba zakaźna, a jej główne formy to odmiana dymienicza, płucna i septyczna. Ostatni przypadek dżumy w Rosji odnotowano w 2016 roku w Kraju Ałtajskim na południu Rosji.

Redagował AM