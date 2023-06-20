Податок для найбагатших. Уряд повідомив суму

Надходження від так званої "данини солідарності", тобто податку, який зобов’язані сплачувати особи, які найбільше заробляють, у 2022 році становили 2,8 мільярда злотих, - йдеться у відповіді заступника міністра фінансів Артура Собоня на депутатський запит. Це на 200 мільйонів злотих більше порівняно з даними 2021 року.

"Данина солідарності", також відома як податок солідарності або третій податковий поріг (ліміт річного доходу, для якого встановлено певну ставку оподаткування - ред.), є додатковим податком, який повинні сплачувати особи з найбільшими в Польщі заробітками.

Надходження від "данини" зросли

Станіслав Тишка з "Конфедерації" подав запит щодо надходження коштів від різних податків у 2022 році, включно з "даниною солідарності". "Аналізуючи систему податкового законодавства в Польщі, необхідно визначити, які з податкових обтяжень дають реальні надходження до державного бюджету, а які з них можна вважати менш істотними", - аргументував свій запит депутат.

У відповідь на депутатське звернення заступник міністра фінансів Артур Собонь повідомив, що надходження від данини солідарності у 2022 році становили 2,8 мільярда злотих.

Це означає, що з цього джерела до бюджету надходить все більше грошей. Згідно з даними, наданими Артуром Собонем у відповіді на інше депутатське звернення, доходи від цього збору у 2020 році становили 1,8 мільярда злотих, а у 2021 році - 2,6 мільярда злотих.

Податок діє з 1 січня 2019 року.

Rosnące podatki jednym z kluczowych tematów kampanii TVN24

"Данина солідарності". Що це таке?

За словами уряду, "солідарний" вимір податку полягає у тому, що кошти, сплачені найбагатшими, надходитимуть до державного Фонду солідарності (Фонду солідарності для підтримки людей з інвалідністю). Цей фонд мав підтримувати людей з обмеженими можливостями. На практиці за кошти, зібрані з фонду, також виплачуються так звані 13-та та 14-та пенсії.

Зобов’язання сплати данини солідарності поширюється на всіх фізичних осіб, які в певному податковому році заробили понад 1 мільйон злотих. Це означає, що його платять не лише громадяни Польщі, а й іноземці, які отримують доходи у Польщі.

Ставка данини солідарності становить 4 відсотки і нараховується на надлишок доходу понад 1 мільйон злотих. Саме з цієї причини солідарний збір також називають третім податковим порогом.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes