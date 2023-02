Pod Detroit wykoleił się pociąg przewożący niebezpieczne materiały. Kolejny w USA

czytaj dalej

Prezydent Joe Biden bardzo czeka na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i chce podziękować Polakom za niesamowite wsparcie, które dali nie tylko żołnierzom USA w Polsce, ale też naszym wysiłkom w sprawie koordynacji pomocy wojskowej - przekazał rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona zapytał go między innymi o to, czy dojdzie do spotkania Bidena z Wołodymyrem Zełenskim.