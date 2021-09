Pociski balistyczne przechwycone nad Arabią Saudyjską

Koalicja obwinia o atak jemeński ruch Huti sprzymierzony z Iranem. Na razie ruch ten nie przyznał się do ataku.

Arabia Saudyjska celem ataków Huti

Znajdująca się we wschodniej części Arabii Saudyjskie infrastruktura naftowa była już wcześniej celem ataków z powietrza. We wrześniu 2019 roku zaatakowano dwie fabryki Aramco, co spowodowało zablokowanie połowy produkcji ropy naftowej w kraju.