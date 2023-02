CNN: Rosjanom prawdopodobnie nie wyszedł test pocisku balistycznego Satan II

Rosja przeprowadziła test międzykontynentalnego pocisku balistycznego Sarmat (Satan II), który prawdopodobnie zakończył się niepowodzeniem. Doszło do tego w okolicach wizyty prezydenta Joe Bidena w Ukrainie - podaje stacja CNN, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników zaznajomionych ze sprawą.

CNN: według urzędników próba rakietowa zakończyła się niepowodzeniem

Pocisk był już wcześniej pomyślnie testowany i gdyby tym razem próba zakończyła się sukcesem, prezydent Władimir Putin podkreśliłby to we wtorkowym orędziu do narodu - uważają amerykańscy oficjele cytowani przez portal stacji CNN.