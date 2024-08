Pociągiem z Polski do Ukrainy. "Historyczna wizyta" premiera Indii

Premier Indii Narendra Modi przybył w piątek rano z jednodniową wizytą do Kijowa. Indyjski przywódca ma w planach spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To pierwsza podróż premiera Indii do Ukrainy od czasu uzyskania przez nią niepodległości w 1991 roku.