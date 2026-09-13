Świat Pociąg z doradcą kanclerza Niemiec "ewakuowany przy polskiej granicy" Milena Zawiślińska |

Mieszkanka gminy Dorohusk słyszała, jak rosyjski dron uderzył w pociąg Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Christoph Soeder/dpa/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W pociągu obok doradcy kanclerza Niemiec i Borisa Johnsona byli też inni europejscy politycy i dyplomaci. Skład został ewakuowany w niedzielę rano przy granicy z Polską w związku z zagrożeniem dronowym - opisał "Der Spiegel".

Jak podał portal BBC, w pociągu byli "niektórzy z najwyższych rangą europejskich doradców ds. bezpieczeństwa, w tym Jonathan Powell z Wielkiej Brytanii".

Co zostało zaatakowane?

Z pierwszych informacji wynikało, że tego samego ranka dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów - Warszawa dwa kilometry od granicy z Polską. Jak poinformowały ukraińskie koleje państwowe (Ukrzaliznycia), dron trafił w lokomotywę. Nikt nie został ranny.

Szef dyplomacji Szwecji Carl Bildt, który był w pociągu z Sautterem i Johnsonem, napisał na portalu X: "To nie był nasz pociąg, ale kolejny, znajdujący się kilka minut za nami przy przejściu granicznym".

This wasn’t our train, but the one just minutes after us by the 🇵🇱 border crossing. It was evacuated as the 🇷🇺 drone approached and no one was hurt. Very good safety system. Our train just had an evacuation warning but could proceed to Dorohusk. The 🇷🇺 attacks against 🇺🇦 are… — Carl Bildt (@carlbildt) September 13, 2026 Rozwiń

Informacje o atakach precyzował premier Donald Tusk na odprawie z przedstawicielami służb. Według jego słów zaatakowana została stacja benzynowa lub jej pobliże (ok. dwa kilometry od granicy z Polską) i skład pociągu towarowego na bocznicy.

Doradca kanclerza Niemiec przebywał w stolicy Ukrainy wraz z doradcami ds. bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch, którzy wzięli udział w konferencji bezpieczeństwa YES w sobotę.

Another successful YES Conference. More frequent air raid alerts, but we were secure. A very determined mood. @yes_ukraine https://t.co/s0ym415nzS — Carl Bildt (@carlbildt) September 13, 2026 Rozwiń

"Nie wiem, jaka pokręcona logika skłoniła Putina do wysadzenia dziś rano stojącej na granicy z Polską ukraińskiej lokomotywy" - napisał na X Boris Johnson. I pytał: "Kiedy zamierzamy zapewnić im niezbędną obronę przeciwlotniczą?".

I don’t know what warped logic drove Putin to blow up a stationary Ukrainian locomotive on the Polish border this morning. What we can say for sure is that this is the kind of random and senseless attack Ukrainians are enduring every day - even on civilian railways. So far Putin… — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 13, 2026 Rozwiń

Rosja atakuje Ukrainę

Jak przekazały Siły Powietrznej Ukrainy, minionej nocy Rosja użyła do ataków na Ukrainę około 450 dronów. Na skutek ataków zginęły co najmniej trzy osoby, a 36 zostało rannych. Wśród atakowanych regionów znalazły się obwody w zachodniej części kraju, w tym położone przy granicy z Polską.