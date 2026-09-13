Pociąg z doradcą kanclerza Niemiec "ewakuowany przy polskiej granicy"
W pociągu obok doradcy kanclerza Niemiec i Borisa Johnsona byli też inni europejscy politycy i dyplomaci. Skład został ewakuowany w niedzielę rano przy granicy z Polską w związku z zagrożeniem dronowym - opisał "Der Spiegel".
Jak podał portal BBC, w pociągu byli "niektórzy z najwyższych rangą europejskich doradców ds. bezpieczeństwa, w tym Jonathan Powell z Wielkiej Brytanii".
Co zostało zaatakowane?
Z pierwszych informacji wynikało, że tego samego ranka dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów - Warszawa dwa kilometry od granicy z Polską. Jak poinformowały ukraińskie koleje państwowe (Ukrzaliznycia), dron trafił w lokomotywę. Nikt nie został ranny.
Szef dyplomacji Szwecji Carl Bildt, który był w pociągu z Sautterem i Johnsonem, napisał na portalu X: "To nie był nasz pociąg, ale kolejny, znajdujący się kilka minut za nami przy przejściu granicznym".
Informacje o atakach precyzował premier Donald Tusk na odprawie z przedstawicielami służb. Według jego słów zaatakowana została stacja benzynowa lub jej pobliże (ok. dwa kilometry od granicy z Polską) i skład pociągu towarowego na bocznicy.
Doradca kanclerza Niemiec przebywał w stolicy Ukrainy wraz z doradcami ds. bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch, którzy wzięli udział w konferencji bezpieczeństwa YES w sobotę.
"Nie wiem, jaka pokręcona logika skłoniła Putina do wysadzenia dziś rano stojącej na granicy z Polską ukraińskiej lokomotywy" - napisał na X Boris Johnson. I pytał: "Kiedy zamierzamy zapewnić im niezbędną obronę przeciwlotniczą?".
Rosja atakuje Ukrainę
Jak przekazały Siły Powietrznej Ukrainy, minionej nocy Rosja użyła do ataków na Ukrainę około 450 dronów. Na skutek ataków zginęły co najmniej trzy osoby, a 36 zostało rannych. Wśród atakowanych regionów znalazły się obwody w zachodniej części kraju, w tym położone przy granicy z Polską.