Pociąg z europejskimi dygnitarzami zatrzymany przy polskiej granicy z powodu ataku dronów
W niedzielę rano pociąg pasażerski z europejskimi dygnitarzami wracającymi z Kijowa zatrzymał się przy polskiej granicy z powodu ataku rosyjskich dronów. Konduktorzy zaczęli budzić pasażerów, aby ich ewakuować, ale po chwili alarm odwołano i skład wznowił podróż.
Według niemieckiego dziennika "Der Spiegel", który podał tę informację, w środku byli między innymi były brytyjski premier Boris Johnson oraz doradca kanclerza Niemiec ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Gunter Sautter.
W mediach społecznościowych o tym, że jechał on tym pociągiem, napisał były szwedzki premier i były minister spraw zagranicznych tego kraju Carl Bildt. Z kolei według BBC News na pokładzie był też brytyjski doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jonathan Powell.
Boris Johnson: Ukraińcy wygrają
"Nie wiem, jaka pokręcona logika skłoniła Putina do wysadzenia dziś rano stojącej na granicy z Polską ukraińskiej lokomotywy" - napisał w serwisie X Boris Johnson w niedzielę po południu.
"Ukraińcy wygrają (...). Ale zakończymy tę straszną wojnę znacznie szybciej, jeśli wszyscy potraktujemy sprawę poważnie i damy im to, czego potrzebują i na co zasługują" - wskazał polityk.
Jak przekazały Siły Powietrzne Ukrainy, minionej nocy Rosja użyła do ataków na Ukrainę około 450 dronów. Na skutek ataków zginęły co najmniej trzy osoby, a 36 zostało rannych. Wśród atakowanych regionów znalazły się obwody w zachodniej części kraju, w tym położone przy granicy z Polską.
Według informacji polskich służb rosyjskie drony uderzyły w stację benzynową położoną około dwóch kilometrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, a także w pociąg towarowy stojący na bocznicy niedaleko polskiej granicy. Nie potwierdziły informacji o tym, żeby trafiona została lokomotywa pociągu pasażerskiego.