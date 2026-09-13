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Świat

Pociąg z europejskimi dygnitarzami zatrzymany przy polskiej granicy z powodu ataku dronów

Zespół autorów
Oprac. Filip CzerwińskiOprac. Milena Zawiślińska
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Boris Johnson
Mieszkanka gminy Dorohusk słyszała, jak rosyjski dron uderzył w pociąg
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: RITCHIE B. TONGO/EPA/PAP
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Specjalny pociąg z Kijowa zatrzymał się przy polskiej granicy i ogłoszono jego ewakuację, by po chwili ją odwołać. Na pokładzie byli europejscy dygnitarze, między innymi były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i były szef szwedzkiej dyplomacji Carl Bildt.

W niedzielę rano pociąg pasażerski z europejskimi dygnitarzami wracającymi z Kijowa zatrzymał się przy polskiej granicy z powodu ataku rosyjskich dronów. Konduktorzy zaczęli budzić pasażerów, aby ich ewakuować, ale po chwili alarm odwołano i skład wznowił podróż.

Według niemieckiego dziennika "Der Spiegel", który podał tę informację, w środku byli między innymi były brytyjski premier Boris Johnson oraz doradca kanclerza Niemiec ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Gunter Sautter.

W mediach społecznościowych o tym, że jechał on tym pociągiem, napisał były szwedzki premier i były minister spraw zagranicznych tego kraju Carl Bildt. Z kolei według BBC News na pokładzie był też brytyjski doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jonathan Powell.

Boris Johnson: Ukraińcy wygrają

"Nie wiem, jaka pokręcona logika skłoniła Putina do wysadzenia dziś rano stojącej na granicy z Polską ukraińskiej lokomotywy" - napisał w serwisie X Boris Johnson w niedzielę po południu.

"Ukraińcy wygrają (...). Ale zakończymy tę straszną wojnę znacznie szybciej, jeśli wszyscy potraktujemy sprawę poważnie i damy im to, czego potrzebują i na co zasługują" - wskazał polityk.

Jak przekazały Siły Powietrzne Ukrainy, minionej nocy Rosja użyła do ataków na Ukrainę około 450 dronów. Na skutek ataków zginęły co najmniej trzy osoby, a 36 zostało rannych. Wśród atakowanych regionów znalazły się obwody w zachodniej części kraju, w tym położone przy granicy z Polską.

Według informacji polskich służb rosyjskie drony uderzyły w stację benzynową położoną około dwóch kilometrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, a także w pociąg towarowy stojący na bocznicy niedaleko polskiej granicy. Nie potwierdziły informacji o tym, żeby trafiona została lokomotywa pociągu pasażerskiego.

Źródło: PAP, Der Spiegel, BBC News
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Tagi:
Boris JohnsonFriedrich MerzNiemcyUkrainaWojna w UkrainieWielka BrytaniaRosjaDronyAtaki dronówSzwecja
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