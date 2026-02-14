Po "traumatycznym wspomnieniu" to przemówienie przyjęto z "westchnieniem ulgi"

Reiter: Rubio nie jest człowiekiem MAGA Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Były ambasador Polski w USA i Niemczech Janusz Reiter komentował w sobotnich "Faktach po Faktach" w TVN24 wystąpienie szefa amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio na 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

- Marco Rubio, i to było słychać dzisiaj, nie jest człowiekiem ruchu MAGA [Make America Great Again - red.] (...) politycznie wyrastał w Partii Republikańskiej, w jej konserwatywnym skrzydle i to ma pewne konsekwencje - ocenił.

- Mówił bardziej językiem polityki zagranicznej niż językiem ideologii, którym się w dużej mierze posługiwał wiceprezydent J.D. Vance - zauważył Reiter, wspominając ubiegłoroczne wystąpienie wiceprezydenta USA w Monachium. Jak dodał, dla Europejczyków jest ono "traumatycznym wspomnieniem". Vance mówił wówczas, że bardziej martwią go zagrożenia "wewnętrzne" Starego Kontynentu, niż te płynące "z zewnątrz".

Zdaniem byłego dyplomaty ton sobotniego przemówienia Rubio "był z pewnością pojednawczy", a europejscy przywódcy przyjęli je "z westchnieniem ulgi". - Była wyraźna deklaracja, że Ameryka poczuwa się do partnerstwa z Europą - dodał. Jak zauważył, padło też wyraźne przesłanie, że USA chce "renegocjować reguły partnerstwa", co jednak w ocenie gościa TVN24, "nie jest żadną niespodzianką".

Janusz Reiter były ambasador Polski w USA i Niemczech Źródło: TVN24

Reiter: niekonfrontacyjne przemówienie Rubio daje pewną nadzieję

Były ambasador podkreślił, że to właśnie "językiem polityki zagranicznej Europa i Ameryka mogą się porozumieć". - To nie znaczy, że jeżeli się mówi tym samym językiem, to od razu się mówi to samo albo myśli się to samo, ale to już jest jednak ważny warunek - zaznaczył.

- To niekonfrontacyjne przemówienie [Rubio -red.] daje pewną nadzieję na porozumienie dwóch sojuszników: Europy i Ameryki. A właściwie jest pełna zgoda w Europie, że utrzymanie tego sojuszu to jest nasz zupełnie elementarny interes. Przy wszelkich rozbieżnościach, jakie są i jakie jeszcze z pewnością będą - komentował.

Dyplomata przyznał, że to "nie będzie łatwe partnerstwo, ale jednak partnerstwo". - Marco Rubio to potwierdził i myślę, że to trzeba traktować poważnie przy wszystkich wątpliwościach, jakie niektórzy mają - sugerował.

Reiter: Rubio ma wyjątkową pozycję w administracji Trumpa

Pytany, na ile poglądy Rubio można uznać także za głos Donalda Trumpa, Reiter wyjaśnił:

- Rubio ma z pewnością, jeżeli chodzi politykę zagraniczną, pozycję zupełnie wyjątkową (...) łączy funkcję sekretarza stanu, czyli ministra spraw zagranicznych i doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego. Połączenie tych dwóch funkcji daje mu jednak dużą siłę, duże wpływy. I z tego, co słychać, Marco Rubio jest na takiej wznoszącej linii, co, jak myślę, jest w sumie dla Europy dobrym sygnałem.

Reiter przypomniał, że ostatnio sytuacja, w której dwa wspomniane stanowiska w amerykańskiej administracji pełniła jedna osoba, miała miejsce w latach 70. i był to Henry Kissinger, podczas prezydentur Richarda Nixona oraz Geralda Forda.

W opinii byłego ambasadora "ograniczenie amerykańskiego zaangażowania w Europie jest jednak dla Europy potężnym wyzwaniem", ale Stary Kontynent "rozumie je i robi dużo, żeby stawić temu czoła".

Dyplomata powiedział, że sprawą, co do której "nie ma jasności", jest to "jakie będzie zaangażowanie Ameryki w sprawy Ukrainy". - To jest dla Europy dzisiaj sprawa właściwie najważniejsza. To jest sprawa pierwszorzędna - mówił gość "Faktów po Faktach".

OGLĄDAJ: "To jest początek bardzo trudnego okresu przekształcania NATO"