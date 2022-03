"Po prostu podjechał czołg, postawili go naprzeciwko budynku i zaczęli strzelać". Nie żyje 56 osób

56 osób zginęło w wyniku rosyjskiego ostrzału domu opieki dla seniorów w Kreminnej w obwodzie ługańskim - poinformował szef tamtejszych władz Serhij Hajdaj. Jak przekazał, "podjechał czołg, postawili go naprzeciwko budynku i zaczęli strzelać". Niedziela jest 25. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

"Po prostu podjechał czołg, postawili go naprzeciwko budynku i zaczęli strzelać. Ci, którzy tam dożywali swych dni – 56 osób – zginęli na miejscu. Tych, którzy przeżyli – a jest ich 15 osób – okupanci uprowadzili i wywieźli na terytorium okupowane do Swatowa, do obwodowego ośrodka opieki geriatrycznej" – napisał Hajdaj.