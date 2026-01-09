Logo strona główna
Świat

Po co użyli "rakiety Frankensteina"? Ekspert o celu Rosji

Rosyjskie pociski Oriesznik (zdjęcie ilustracyjne)
Rosyjski atak na Kijów (09.01.2026)
Źródło: Reuters
Spodziewam się, że w najbliższych tygodniach lub miesiącach dojdzie do kolejnych prób użycia Oriesznika - powiedział ekspert PISM Marcin Piotrowski. Jego zdaniem wykorzystanie tej broni przez Rosję ma na celu wywarcie presji psychologicznej i uwiarygodnienia gróźb wobec Zachodu. W jego ocenie taka strategia wydaje się skuteczna w kontekście administracji Donalda Trumpa, gdyż rosyjska gra wizją nuklearnej apokalipsy najwyraźniej działa na wyobraźnię polityków w USA.
Kluczowe fakty:
  • Rosja do ataku na Ukrainę w nocy z czwartku na piątek użyła m.in. pocisku Oriesznik.
  • Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wskazał, że poprzez użycie hipersonicznej rakiety Kreml może próbować wpływać na administrację Donalda Trumpa.
  • Mówił też o "najlepszej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje".

W piątek ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Rosja użyła 36 rakiet oraz 242 dronów podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Jednym z regionów objętych ostrzałem był obwód lwowski. Władze w Moskwie potwierdziły, że do uderzenia na tę część kraju wykorzystano hipersoniczną rakietę balistyczną średniego zasięgu Oriesznik - broń, którą do tej pory zastosowano tylko raz.

Tysiące osób bez ogrzewania, ambasada uszkodzona. Skutki rosyjskiego ataku

Tysiące osób bez ogrzewania, ambasada uszkodzona. Skutki rosyjskiego ataku

Rosjanie wystrzelili pocisk Oriesznik. Uderzył "w pobliżu granic UE i NATO"

Rosjanie wystrzelili pocisk Oriesznik. Uderzył "w pobliżu granic UE i NATO"

Oriesznik "rakietą Frankensteina"

- Po pierwszym użyciu Oriesznika przeciwko Ukrainie w listopadzie 2024 roku określiłem go mianem "rakiety Frankensteina" - powiedział ekspert ds. zagrożeń rakietowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) Marcin Piotrowski. Dodał, że "to, co robią Rosjanie" nazywa "nuklearnym Halloween".

Analityk wyjaśniał, że Oriesznik to "składak" kilku elementów pochodzących z innych, już sprawdzonych systemów. Jego zdaniem Moskwa stara się stworzyć wrażenie, że posiada i wprowadza już do służby nowe systemy strategiczne, takie jak Oriesznik. Te, według ich propagandowej narracji, nie mają na świecie analogów. To jednak nieprawda.

Tą bronią Rosjanie ostrzelali obwód lwowski. Czym jest Oriesznik

Tą bronią Rosjanie ostrzelali obwód lwowski. Czym jest Oriesznik

Nowa broń Putina. Tak wyglądają szczątki Oriesznika

Nowa broń Putina. Tak wyglądają szczątki Oriesznika

Oriesznik jest pociskiem średniego lub średnio-dalekiego zasięgu (ang. IRBM - Intermediate Range Ballistic Missile, pocisk balistyczny średnio-dalekiego zasięgu), prawdopodobnie opartym o konstrukcję pocisku RS-26 Rubież (prace nad nim trwały między 2011 a 2015 rokiem, program zawieszono w 2018 roku).

Teoretycznie pocisk może przenosić głowice jądrowe - łącznie sześć, mających zdolność niezależnego naprowadzania na różne cele - choć w wojnie z Ukrainą stosowane są ładunki konwencjonalne. Ich dokładna celność jest trudna do ustalenia, jednak ograniczone skutki ataków wskazują, że efekty użycia tego typu broni są niewspółmierne do kosztów i mają głównie wymiar propagandowo-informacyjny: są raczej demonstracją zdolności niż dążeniem do zadania realnych strat.

Rosyjski pocisk balistyczny Oriesznik
Rosyjski pocisk balistyczny Oriesznik
Źródło: Maciej Zieliński/PAP

Element wojny informacyjnej

W przypadku użycia Oriesznika w obwodzie lwowskim w nocy z czwartku na piątek - zdaniem eksperta - wszystko wskazuje na to, że ponownie wykorzystano głowice ćwiczebne, pozbawione ładunku wybuchowego, które rażą cel wyłącznie siłą kinetyczną wynikającą z ich ogromnej prędkości.

Choć głowica wypełniona betonem może stanowić zagrożenie dla celów powierzchniowych, takich jak duże miasta czy lotniska, ekspert postrzega te działania jako element wojny informacyjnej wymierzonej w partnerów Ukrainy. Wybór celu w okolicach Lwowa nie był przypadkowy, jednak - jak zaznaczył Piotrowski - należy pamiętać, że Rosjanie uprzedzili Amerykanów o ataku z dwudniowym wyprzedzeniem, zgodnie z umową z 1988 roku dotyczącą notyfikacji testów balistycznych.

Ekspert PISM zapytany o to, czy uderzenie Oriesznikiem tak blisko granic NATO powinno budzić obawy o obecne bezpieczeństwo Polski i obiektów takich jak lotnisko w Jasionce, odparł, że Rosjanie próbują po prostu uwiarygodnić swoje groźby i kolejną wersję ich oficjalnej doktryny, używając do tego niedopracowanego systemu prototypowego.

- Gdyby naprawdę zamierzali zaatakować cele w Polsce, po prostu użyliby sprawdzonych systemów, takich jak Iskander, które są rozmieszczone na Białorusi czy Kalibr wystrzelonych z Morza Czarnego - ocenił Piotrowski.

Przenalizowali zdjęcia satelitarne, ujawnili plany Rosji na Białorusi
Przenalizowali zdjęcia satelitarne, ujawnili plany Rosji na Białorusi

"Najlepsza odpowiedź na rosyjskie prowokacje"

W jego ocenie taka strategia psychologiczna wydaje się skuteczna w kontekście administracji Donalda Trumpa. Jak zaznaczył, Rosjanie grają wizją nuklearnej apokalipsy i różnych "cudownych broni", co najwyraźniej działa na wyobraźnię polityków w USA. W obliczu ogromnych kosztów i niewielkich postępów na froncie, rosyjskie dowództwo ma uzupełniać działania militarne presją psychologiczną oraz sabotażem w Europie.

- Spodziewam się, że w najbliższych tygodniach lub miesiącach dojdzie do kolejnych prób użycia Oriesznika. Zwłaszcza że 5 lutego wygasa traktat Nowy START - prognozował analityk. Wyjaśnił, że Rosjanie mogą chcieć wykreować wrażenie posiadania potężniejszego arsenału, aby zyskać lepszą kartę przetargową w przyszłych negocjacjach - na przykład oferując "wycofanie" rzekomo rozmieszczonych na Białorusi kompleksów w zamian za to, by Amerykanie nie rozmieszczali w Europie swoich systemów hipersonicznych LRHW Dark Eagle.

Klatka kluczowa-147622
Jak działa rosyjski hipersoniczny pocisk Oriesznik?
Źródło: Reuters

Zdaniem eksperta PISM, odpowiedzią Zachodu na te działania powinno być, i jest, wzmacnianie obrony. Niemcy wprowadzają system Arrow-3, zdolny do przechwytywania pocisków takich jak Oriesznik jeszcze w fazie środkowej ich lotu, czyli w kosmosie. Podobne możliwości mają amerykańskie antyrakiety SM-3 w bazie w Redzikowie. Istnieje też opcja rozmieszczenia w Europie Środkowej systemu THAAD.

- Uważam jednak, że najlepszą odpowiedzią na rosyjskie prowokacje jest rozwijanie własnych europejskich zdolności ofensywnych, takich jak projekt ELSA, mający na celu wprowadzenie systemów balistycznych i manewrujących o zasięgu do trzech tysięcy kilometrów. Inwestowanie w te technologie to dla Europy jedna z lepszych dróg dla zapewnienia nam realnego bezpieczeństwa i wpłynięcia na kalkulacje Putina - podsumował Marcin Piotrowski.

Rakietowy atak Rosji na Ukrainę

Jak przekazał szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki, celem uderzenia Oriesznikiem, do którego doszło w czwartek tuż przed północą, był obiekt infrastruktury krytycznej. Przeprowadzone na miejscu badania laboratoryjne wykazały, że tło promieniowania mieściło się w normie i nie stwierdzono nadmiernego stężenia szkodliwych substancji w powietrzu. To znaczy, że żadna z głowic nie przenosiła ładunku nuklearnego.

Reuters, powołując się na lokalne media, podał, że celem ataku był prawdopodobnie kompleks podziemnych magazynów gazu w pobliżu miasta Stryj. Zbiorniki Bilcze-Wołycia-Uhersko to największa taka instalacja w Europie, zdolna pomieścić 17 miliardów metrów sześciennych gazu.

Ukraiński serwis Suspilne, opierając się na informacjach ukraińskich sił powietrznych, podał, że rakieta balistyczna przemieszczała się z prędkością 13 tys. km/h. Podobnie jak ta, która uderzyła w zakłady przemysłu rakietowego Piwdenmasz w Dnieprze w listopadzie 2024 r., została wystrzelona z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim.

Oriesznik to - jak twierdzi Rosja - hipersoniczna rakieta balistyczna średniego zasięgu. Przemieszcza się w egzosferze (pogranicze atmosfery i kosmosu) osiągając prędkością do 8-10 machów (ponad 10-12 tysięcy km/h) i ma zasięg do 5,5 tysiąca kilometrów. Może być wyposażona w sześć głowic uzbrojonych zarówno w ładunek konwencjonalny, jak i jądrowy.

pc

"Czasami bywa tak, że większym grzechem jest niezabicie kogoś"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

