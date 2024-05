Po ataku na Ficę napisał, że "jest zszokowany". Prezydent Serbii dostał pogróżki

Pod wpisem pojawiły się groźby. "Niedługo będziemy czytać podobne wiadomości o tobie" - ostrzegł jeden z internautów. Kolejny napisał: "To była próba zamachu na ciebie". "Uważaj teraz Ty, Dodik (Milorad Dodik, prezydent Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie) i Orban (premier Węgier Viktor Orban - red.)" - głosił inny komentarz.

Reakcja władz

Do gróźb wystosowanych pod adresem prezydenta Serbii odnieśli się premier tego kraju, minister finansów oraz marszałkini jednoizbowego parlamentu.

- Oczekuję natychmiastowej reakcji właściwych organów państwa. Takie potworne groźby to już dobrze znany schemat - powiedział premier Milosz Vuczević, cytowany przez dziennik "Politika".

"Takie groźby, a w ostatnich latach było ich wiele, są szczególnie odrażające w czasie, gdy podejmuje on (prezydent Vuczić) nadludzki wysiłek, aby ocalić naszą Serbię i nasz naród przed wszelkimi naciskami, jakie są na nas wywierane. Wierzę, że to nie przypadek, że właśnie w tym momencie są one wysyłane w tak jawny i potworny sposób" - napisała marszałkini parlamentu Serbii Ana Brnabić.