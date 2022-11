Ponad 30 pasażerów LOT-u zostało na lotnisku w Albanii

czytaj dalej

Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili podała, że do Gruzji - od czasu ogłoszenia przez Władimira Putina mobilizacji na wojnę z Ukrainą - wjechało 700 tysięcy Rosjan. Jak dodała, wielu przemieściło się następnie do Armenii, Turcji i innych państw, a co siódma osoba została w jej kraju.