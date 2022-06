Msza dziękczynna za 70 lat panowania królowej Elżbiety. "Dziękujemy, że nadal trzymasz się kursu"

Królową reprezentował następca tronu, książę Karol. Poza Elżbietą II w katedrze św. Pawła zabrakło też jej średniego syna, księcia Andrzeja, który jest zakażony koronawirusem. Obecna była za to dwójka innych członków rodziny, która tak jak Andrzej wycofała się z czynnego udziału - książę Harry i jego żona księżna Meghan. Dla nich było to pierwsze rodzinne wydarzenie od czasu, gdy na początku 2020 roku przeprowadzili się do USA.