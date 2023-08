Antysemicki wpis i reakcja Muzeum Auschwitz. Platforma X zmieniła decyzję

Muzeum Auschwitz skrytykowało w czwartek serwis społecznościowy X (dawniej Twitter) za nieusuwanie antysemickich wpisów. "Platforma, która lekceważy potrzebę ochrony pamięci ofiar, lekceważy tworzenia pełnego szacunku i empatii środowiska internetowego" - oceniło muzeum. "Często zgłaszanie kont, które szerzą wrogość, pozostaje bez odpowiedzi. Blokowanie to sposób na ochronę pamięci o ludziach, którzy cierpieli i zostali zamordowani w Auschwitz" - podkreślono we wpisie.

Platforma X zmienia decyzję

Zgodnie z regulaminem X "zaprzeczanie zaistnienia wydarzeń pełnych przemocy" jest zabronione. "Niedozwolone jest udostępnianie treści, które zaprzeczają, że doszło do ludobójstwa lub innych przypadków śmierci wielu osób, jeśli można potwierdzić, że zdarzenie takie miało faktycznie miejsce, i gdy treści te są udostępniane w kontekście obrażenia danej osoby lub grupy osób. Obejmuje to również sytuacje, w których ktoś sugeruje, że tego typu zdarzenia były 'mistyfikacją', a ich ofiary lub uczestnicy byli 'podstawionymi aktorami'. Dotyczy to między innymi wydarzeń takich jak Holokaust, strzelaniny w szkołach, ataki terrorystyczne i katastrofy naturalne" - czytamy.