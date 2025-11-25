19 zamiast 28 punktów. "Prawie wszystko, co sugerowaliśmy, zostało uwzględnione"

Rubio: wspólnie ze stroną ukraińską pracujemy nad planem pokojowym Źródło: TVN24/Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Prawie wszystko, co sugerowaliśmy, zostało uwzględnione - opisywał Kysłyca, który był członkiem delegacji ukraińskiej podczas niedzielnych rozmów w Genewie. Jak powiedział, Amerykanie byli uważni, otwarci na sugestie i chętnie wsłuchiwali się w punkt widzenia prezentowany przez Kijów.

- Nie było momentu, w którym powiedzieliby, "nie będziemy o tym rozmawiać". Dokładnie omówiliśmy wszystkie punkty - mówi wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy.

Punkty sporne odłożone na później

- Uzgodniono, że pierwotne ograniczenia wobec ukraińskiej armii znikają ze stołu - zaznaczył Kysłyca, mówiąc o różnicach wobec pierwotnego amerykańskiego planu.

Zmiany miały dotyczyć też kontrowersyjnego punktu dotyczącego amnestii dla potencjalnych zbrodni wojennych popełnionych przez obie strony. Zamiast tego tekst ma mówić o uwzględnieniu "krzywd wyrządzonych podczas wojny".

Jak zaznacza reprezentant ukraińskiego MSZ, "niewiele punktów zostało z oryginalnej wersji planu".

Serhij Kysłyca (w prawej) i Andrij Jermak podczas niedzielnych negocjacji w Genewie Źródło: PAP/EPA/MARTIAL TREZZINI

Jednak, jak podaje "Financial Times", nowa 19-punktowa propozycja pomija najbardziej kontrowersyjne punkty z pierwotnego kształtu. Chodzi o ustępstwa terytorialne i zapisy dotyczące zakazu członkostwa Ukrainy w NATO.

Te mają być pozostawione do uzgodnienia pomiędzy prezydentem Trumpem a prezydentem Zełenskim.

- Wypracowaliśmy solidną listę punktów wspólnych i kwestii, w których możemy pójść na kompromis. Pozostałe są w gestii naszych przywódców - powiedział Kysłyca.

Co dalej?

"FT" podaje, że następnym krokiem było zawiezienie nowej wersji przez obie delegacje do Waszyngtonu i Kijowa. Według Kysłycy, każda z delegacji otrzymała po jednej kopii "i były to jedyne, jakie opuściły pokój".

"Oczekuje się, że ludzie Trumpa zwrócą się też do Moskwy z apelem o przyspieszenie rozmów pokojowych" - napisano. Kreml oświadczył jednak we wtorek, że nic nie wie o nowej amerykańsko-ukraińskiej propozycji .

Trudny początek

Okazuje się, że mimo pozytywnej konkluzji niewiele brakowało, że rozmowy w Genewie skończyłyby się, zanim się rozpoczęły.

Według ukraińskiego polityka, delegacja USA pod przewodnictwem Marco Rubio przybyła bardzo poirytowana faktem, że 28-punktowy plan wyciekł do mediów. - Przez pierwsze godziny negocjacje wisiały na włosku - powiedział.

Musiały minąć prawie dwie godziny, aby ukraińskim urzędnikom pod przewodnictwm Andrija Jermaka udało się uspokoić nastroje. Jak podaje "FT", w tym momencie nastąpiła krótka przerwa, po której delegacje zaczęły analizować plan pokojowy punt po punkcie.