Świat Marcin Przydacz o wizycie Karola Nawrockiego w USA. W sprawie stałej bazy zostały do omówienia "szczegóły" Filip Czerwiński |

Marcin Przydacz o wpisie Donalda Trumpa o stałej bazie armii USA w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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W rozmowie z dziennikarzami szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przekazał, że na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki będzie mówił o łamaniu prawa przez państwa autorytarne i konieczności powrotu do prymatu prawa międzynarodowego nad prawem siły.

- Będzie pan prezydent z całą pewnością także mówił o tym, co się dzieje w Europie Wschodniej. W kontekście agresywnej postawy rosyjskiej. Będzie mówił także o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ale będzie też mówił pan prezydent o wielu wyzwaniach, które [są - red.] przed nami jako przed światem. Zarówno w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, jak i problemów demograficznych - wymienił Przydacz.

Dyplomacja w rękach Nawrockiego

Prezydencki minister zwrócił uwagę, że przy okazji wizyty w siedzibie ONZ Karol Nawrocki spotka się z przewodniczącym Unii Afrykańskiej Evaristem Ndayishimiyem, aby działać na rzecz przyjęcia Polski do G20.

- Unia Afrykańska reprezentuje cały wielki kontynent afrykański. A wiemy, że czasami pojawiają się zarzuty, że być może Europa jest zbyt mocno reprezentowana w G20 w stosunku do Afryki, więc pan prezydent będzie chciał przekonać naszych afrykańskich przyjaciół, aby w żaden sposób nie tylko nie blokowali polskiego udziału, wręcz przeciwnie, aby go popierali. Bo Polska nie ma tych złych kolonialnych doświadczeń, z jakimi oni mogą kojarzyć Europę - powiedział.

Jak dodał Przydacz, Nawrocki spotka się również z następcą tronu Kuwejtu, aby porozmawiać o sytuacji w regionie Zatoki Perskiej, a także wraz z żoną weźmie udział w kolacji organizowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Przydacz wskazał, że wraz z prezydentem do USA leci grupa polskich przedsiębiorców.

Wpis o bazie w Polsce nieprzypadkowo 17 września

Odpowiadając na pytanie o negocjacje dotyczące stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, Marcin Przydacz ocenił, że decyzja ze strony Białego Domu "w zasadzie już zapadła". - Takie zielone światło z poziomu politycznego prezydenta Stanów Zjednoczonych jest. Wczoraj o tym prezydent Trump powiedział - mówił.

Według Przydacza do ustalenia pozostały "szczegóły". - Czyli kwestia lokalizacji. Jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital, gdzie będą koszary, oczywiście, kto za co będzie odpowiadał - wymieniał.

- I te rozmowy na poziomie takim roboczym się toczą. I do tego się odnosił komentarz pana prezydenta [Trumpa o tym, że znaczne postępy w sprawie - red.]. Jeśli te szczegóły dotyczące lokalizacji infrastruktury zostaną jak najszybciej dopięte, to będziemy gotowi do wskazania konkretnego miejsca. Ta lista potencjalnych lokalizacji jest określona. My ją znamy - poinformował.

Jak podał szef BPM, Donald Trump zamieścił swój wpis o stałej bazie w Polsce nieprzypadkowo właśnie 17 września.

- 17 września 2009 roku rząd polski, wówczas pana premiera Tuska, ministra Sikorskiego, otrzymał informację od Baracka Obamy, że ten wycofuje się z koncepcji tarczy antyrakietowej. (...) Prezydent Trump, też znając ten kontekst, informuje nas o wzmocnieniu polskiego bezpieczeństwa właśnie 17 września - powiedział.

Dodał, że otoczenie Karola Nawrockiego wiedziało zawczasu, że taki komunikat tego dnia z Białego Domu wyjdzie.

Napięty grafik prezydenta

W sobotę przed południem czasu lokalnego w Nowym Jorku zaplanowano ceremonię złożenia wieńca przez parę prezydencką pod Drzewem Przetrwania, czyli gruszy Callery'ego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center, a także ich wizytę przy pomniku upamiętniającym ofiary ataków terrorystycznych.

W niedzielę para prezydencka weźmie udział we mszy w kościele św. Stanisława Kostki, a po południu - spotka się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii.

Prezydencki samolot czeka na Karola Nawrockiego przed wylotem do USA (18 września 2026 roku) Źródło zdjęcia: TVN24

W poniedziałek przed południem prezydent Nawrocki weźmie udział w Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym w siedzibie Instytutu Pileckiego, gdzie wystąpi z przemówieniem. Po południu zaplanowano spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy.

Także w poniedziałek prezydent spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilurem Rahmanem. Z kolei pierwsza dama Marta Nawrocka w poniedziałek po południu spotka się z członkami Polskiej Grupy Rowerowej w USA (narowerze.us) - zaplanowano wspólny przejazd rowerowy.

Wieczorem tego dnia ma odbyć się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez Prezydenta RP.

Prezydent i szef dyplomacji na debacie w ONZ

We wtorek rano prezydent weźmie udział w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, a potem - w rozpoczęciu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przed południem zaplanowano wypowiedź Nawrockiego dla przedstawicieli polskich mediów. W planach prezydenta na ten dzień jest też spotkanie z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Burundi Evaristem Ndayishimiyem.

We wtorek wieczorem zaplanowano udział prezydenta Nawrockiego i jego małżonki w recepcji powitalnej wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię Trump.

W środę po południu Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ; ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej. W czwartek prezydent z małżonką wrócą do Polski.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ udaje się także szef resortu dyplomacji. Według komunikatu MSZ, Sikorski będzie w Nowym Jorku od 21 do 24 września i weźmie udział m.in. w debacie generalnej.