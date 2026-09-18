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Świat

Marcin Przydacz o wizycie Karola Nawrockiego w USA. W sprawie stałej bazy zostały do omówienia "szczegóły"

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Marcin Przydacz
Marcin Przydacz o wpisie Donalda Trumpa o stałej bazie armii USA w Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Karol Nawrocki udaje się wraz z małżonką z kilkudniową wizytą do USA. Prezydencki minister Marcin Przydacz przybliżył plan spotkań, a także zapewnił, że decyzja o stworzeniu stałej bazy armii USA w Polsce "w zasadzie już zapadła". Dodał, że prezydent Donald Trump nieprzypadkowo pisał o tej sprawie 17 września.

W rozmowie z dziennikarzami szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przekazał, że na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki będzie mówił o łamaniu prawa przez państwa autorytarne i konieczności powrotu do prymatu prawa międzynarodowego nad prawem siły.

- Będzie pan prezydent z całą pewnością także mówił o tym, co się dzieje w Europie Wschodniej. W kontekście agresywnej postawy rosyjskiej. Będzie mówił także o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ale będzie też mówił pan prezydent o wielu wyzwaniach, które [są - red.] przed nami jako przed światem. Zarówno w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, jak i problemów demograficznych - wymienił Przydacz.

Dyplomacja w rękach Nawrockiego

Prezydencki minister zwrócił uwagę, że przy okazji wizyty w siedzibie ONZ Karol Nawrocki spotka się z przewodniczącym Unii Afrykańskiej Evaristem Ndayishimiyem, aby działać na rzecz przyjęcia Polski do G20.

- Unia Afrykańska reprezentuje cały wielki kontynent afrykański. A wiemy, że czasami pojawiają się zarzuty, że być może Europa jest zbyt mocno reprezentowana w G20 w stosunku do Afryki, więc pan prezydent będzie chciał przekonać naszych afrykańskich przyjaciół, aby w żaden sposób nie tylko nie blokowali polskiego udziału, wręcz przeciwnie, aby go popierali. Bo Polska nie ma tych złych kolonialnych doświadczeń, z jakimi oni mogą kojarzyć Europę - powiedział.

Jak dodał Przydacz, Nawrocki spotka się również z następcą tronu Kuwejtu, aby porozmawiać o sytuacji w regionie Zatoki Perskiej, a także wraz z żoną weźmie udział w kolacji organizowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Przydacz wskazał, że wraz z prezydentem do USA leci grupa polskich przedsiębiorców.

Wpis o bazie w Polsce nieprzypadkowo 17 września

Odpowiadając na pytanie o negocjacje dotyczące stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, Marcin Przydacz ocenił, że decyzja ze strony Białego Domu "w zasadzie już zapadła". - Takie zielone światło z poziomu politycznego prezydenta Stanów Zjednoczonych jest. Wczoraj o tym prezydent Trump powiedział - mówił.

Według Przydacza do ustalenia pozostały "szczegóły". - Czyli kwestia lokalizacji. Jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital, gdzie będą koszary, oczywiście, kto za co będzie odpowiadał - wymieniał.

- I te rozmowy na poziomie takim roboczym się toczą. I do tego się odnosił komentarz pana prezydenta [Trumpa o tym, że znaczne postępy w sprawie - red.]. Jeśli te szczegóły dotyczące lokalizacji infrastruktury zostaną jak najszybciej dopięte, to będziemy gotowi do wskazania konkretnego miejsca. Ta lista potencjalnych lokalizacji jest określona. My ją znamy - poinformował.

Jak podał szef BPM, Donald Trump zamieścił swój wpis o stałej bazie w Polsce nieprzypadkowo właśnie 17 września.

- 17 września 2009 roku rząd polski, wówczas pana premiera Tuska, ministra Sikorskiego, otrzymał informację od Baracka Obamy, że ten wycofuje się z koncepcji tarczy antyrakietowej. (...) Prezydent Trump, też znając ten kontekst, informuje nas o wzmocnieniu polskiego bezpieczeństwa właśnie 17 września - powiedział. 

Dodał, że otoczenie Karola Nawrockiego wiedziało zawczasu, że taki komunikat tego dnia z Białego Domu wyjdzie.

Napięty grafik prezydenta

W sobotę przed południem czasu lokalnego w Nowym Jorku zaplanowano ceremonię złożenia wieńca przez parę prezydencką pod Drzewem Przetrwania, czyli gruszy Callery'ego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center, a także ich wizytę przy pomniku upamiętniającym ofiary ataków terrorystycznych.

W niedzielę para prezydencka weźmie udział we mszy w kościele św. Stanisława Kostki, a po południu - spotka się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii.

Prezydencki samolot czeka na Karola Nawrockiego przed wylotem do USA (18 września 2026 roku)
Prezydencki samolot czeka na Karola Nawrockiego przed wylotem do USA (18 września 2026 roku)
Źródło zdjęcia: TVN24

W poniedziałek przed południem prezydent Nawrocki weźmie udział w Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym w siedzibie Instytutu Pileckiego, gdzie wystąpi z przemówieniem. Po południu zaplanowano spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy.

Także w poniedziałek prezydent spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilurem Rahmanem. Z kolei pierwsza dama Marta Nawrocka w poniedziałek po południu spotka się z członkami Polskiej Grupy Rowerowej w USA (narowerze.us) - zaplanowano wspólny przejazd rowerowy.

Wieczorem tego dnia ma odbyć się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez Prezydenta RP.

Prezydent i szef dyplomacji na debacie w ONZ

We wtorek rano prezydent weźmie udział w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, a potem - w rozpoczęciu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przed południem zaplanowano wypowiedź Nawrockiego dla przedstawicieli polskich mediów. W planach prezydenta na ten dzień jest też spotkanie z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Burundi Evaristem Ndayishimiyem.

We wtorek wieczorem zaplanowano udział prezydenta Nawrockiego i jego małżonki w recepcji powitalnej wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię Trump.

W środę po południu Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ; ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej. W czwartek prezydent z małżonką wrócą do Polski.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ udaje się także szef resortu dyplomacji. Według komunikatu MSZ, Sikorski będzie w Nowym Jorku od 21 do 24 września i weźmie udział m.in. w debacie generalnej.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPDyplomacjaOrganizacja Narodów ZjednoczonychKancelaria Prezydenta RPMarcin PrzydaczUnia AfrykańskaG20Barack Obama
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