ISW o dziennikarskim śledztwie: NATO musi uwzględniać w swoich planach "wchłonięcie" Białorusi przez Rosję

Amerykański Instytut Badań nad Wojną odniósł się w swojej analizie do dziennikarskiego śledztwa, które ujawniło stworzony na Kremlu dokument zakładający "wchłonięcie" Białorusi przez Rosję. NATO powinno to poważnie uwzględniać w swoich planach - stwierdzili eksperci.

Dotarli oni do tajnego dokumentu, który miał w 2021 roku powstać na Kremlu. Plan ten opisuje rosyjską strategię wchłonięcia Białorusi do 2030 roku. Opisuje plany dostosowania białoruskiego ustawodawstwa, przejęcia kontroli nad polityką zagraniczną, zwiększenia obecności wojskowej Rosji na Białorusi i wyparcia języka białoruskiego, a także przyspieszenie nadawania rosyjskiego obywatelstwa.

ISW: NATO musi to poważnie uwzględniać w swoich planach

" NATO powinno poważnie uwzględniać w swoich planach, że w przyszłości będzie mieć do czynienia z Białorusią w pełni kontrolowaną przez Rosję" - napisał amerykański think tank.

ISW o przemówieniu Putina: prawdopodobnie tworzy warunki do długiej wojny

Ogłoszenie zawieszenia udziału w traktacie New START o ograniczeniu zbrojeń strategicznych mogło służyć "przywróceniu do przestrzeni informacyjnej retoryki nuklearnej" po to, by odwrócić uwagę od braku treści w pozostałej części przemówienia.