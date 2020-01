Rosja otrzyma "informacje z pierwszej ręki". Netanjahu jedzie do Moskwy

Kreml analizuje przedstawiony przez prezydenta USA Donalda Trumpa plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu - ogłosił rzecznik prezydenta Władimira Putina, Dmitrij Pieskow. W czwartek do Rosji przyjeżdża premier Izraela Benjamin Netanjahu, który, jak prognozuje dziennik "Kommiersant", "opowie o amerykańskim planie Putinowi, licząc, najwyraźniej, jeśli nie na poparcie, to przynajmniej na zrozumienie".

- Nadal analizujemy te informacje i studiujemy plan, który został przygotowany przez administrację Białego Domu - poinformował w środę Dmitrij Pieskow. Wskazał, że w czwartek w Moskwie wizytę złoży Netanjahu i Rosja otrzyma "informacje z pierwszej ręki". Rzecznik Kremla zaznaczył, "że na razie można jedynie stwierdzić, iż plan otrzymał pełne poparcie ze strony Izraela i wsparły go inne państwa". Jednocześnie planu "kategorycznie nie zaakceptował bezpośredni uczestnik" tego procesu, czyli Palestyńczycy - wskazał Pieskow.

Zapewnił, że Rosja, jeśli będzie to potrzebne, "gotowa jest dokładać wszelkich wysiłków i czynić wszystko, co możliwe, aby osiągnięty został możliwy do utrzymania pokój na Bliskim Wschodzie".