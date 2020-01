Liga Arabska "uważnie analizuje amerykańską wizję"

Jesteśmy otwarci na wszelkie poważne wysiłki poczynione w celu osiągnięcia pokoju - powiedział sekretarz generalny Ligii Arabskiej, odnosząc się do "planu Trumpa". Poparcie dla propozycji prezydenta USA wyraziły Arabia Saudyjska, Jordania, Katar i ZEA, które postawiły jednak warunek.

"Niewzruszone poparcie" Rijadu dla "sprawy palestyńskiej"

Arabia Saudyjska popiera wysiłki na rzecz kompleksowego uregulowania kwestii palestyńskiej i z uznaniem odnosi się do starań prezydenta Trumpa, by wypracować plan pokojowy, który zapewni pokój między Palestyńczykami i Izraelczykami - oświadczyło we wtorek saudyjskie MSZ. W ocenie królewskiego resortu dyplomacji obie strony powinny jak najszybciej zainicjować rozmowy pokojowe prowadzone pod auspicjami Stanów Zjednoczonych.