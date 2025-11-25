"Dużo pracy" i "zgoda w sprawie warunków". Co dalej z planem pokojowym?

Kulisy powstania "planu pokojowego" dla Ukrainy Źródło: TVN24

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nawiązał na platformie X do spotkania w Genewie, gdzie w niedzielę ukraińska delegacja rozmawiała z przedstawicielami USA i Europy o 28-punktowym planie zakończenia wojny w Ukrainie.

"Po spotkaniach w Genewie dostrzegamy wiele perspektyw, które mogą urzeczywistnić drogę do pokoju. Są konkretne rezultaty, a przed nami jeszcze dużo pracy. Dzisiaj odbędzie się spotkanie koalicji chętnych. Uzgodniliśmy nasze stanowiska i priorytetowe kwestie do omówienia, a także niektóre z naszych kolejnych kroków i kontaktów" - poinformował.

This morning, I spoke with Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer. It was a good and very productive conversation.



I thanked the Prime Minister for the condolences he expressed to the Ukrainian people. Last night, Russia launched another attack – at a time when… pic.twitter.com/8twO1mYLLr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025 Rozwiń

Zełenski przekazał również, że rano odbył "dobrą i bardzo owocną rozmowę" z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. "Podziękowałem premierowi za kondolencje, które złożył narodowi ukraińskiemu. Wczoraj wieczorem Rosja przypuściła kolejny atak - w czasie, gdy Ukraina, wraz z Ameryką, Europą i wieloma innymi krajami na całym świecie, pracuje praktycznie bez przerwy, aby powstrzymać rozlew krwi" - czytamy.

"Nasze delegacje osiągnęły zgodę w sprawie kluczowych warunków"

O rozmowach w Genewie napisał też sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow. "Doceniamy owocne i konstruktywne spotkania delegacji ukraińskiej i amerykańskiej w Genewie, a także nieustające wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia wojny. Nasze delegacje osiągnęły zgodę w sprawie kluczowych warunków porozumienia omówionego w Genewie" - oświadczył.

"Liczymy na wsparcie naszych europejskich partnerów w kolejnych działaniach. Oczekujemy, że wizyta prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych zostanie zorganizowana w możliwie najszybszym terminie w listopadzie, aby sfinalizować ostatnie etapy i osiągnąć porozumienie z prezydentem Trumpem" - zapowiedział Umierow.

We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war.



Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025 Rozwiń

Rozmowy o pokoju w Ukrainie

W ubiegłym tygodniu media ujawniły 28-punktowy plan USA na zakończenie wojny w Ukrainie. Jego pierwsza wersja przewidywała oddanie Rosji części ukraińskiego terytorium i nieprzystępowane Ukrainy do NATO. Plan spotkał się z krytyką Kijowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił w orędziu, które było też pierwszym komentarzem do sprawy, że jego kraj ma do wyboru utratę kluczowego partnera albo utratę godności.

Amerykańska propozycja stała się też powodem intensyfikacji rozmów na szczeblu europejskim. W niedzielę delegacje USA i Ukrainy rozmawiały o szczegółach dokumentu w Genewie. Efektem negocjacji mają być zmiany poszczególnych punktów planu pokoju. Szef amerykańskiej dyplomacji ocenił, że był to "najbardziej produktywny dzień" od początku zaangażowania w proces pokojowy. Po zakończonych rozmowach Umierow powiedział, że "aktualna wersja dokumentu, choć jest już na końcowym etapie uzgodnień, odzwierciedla większość kluczowych ukraińskich priorytetów".

Jednocześnie agencja Reutera poinformowała, że swój plan pokojowy przygotowała również strona europejska, która w kluczowych punktach ma być korzystniejsza dla Kijowa. Zakłada między innymi gwarancje bezpieczeństwa podobne do artykułu 5 NATO, czy ograniczenie liczebności wojsk amerykańskich do 800 tysięcy żołnierzy, a nie jak w amerykańskiej - do 600 tysięcy.

