Zełenski na Florydzie. Trump rozmawiał z Putinem

Wołodymyr Zełenski wylądował w Miami

Prezydent Ukrainy już w sobotę wylądował w Miami, gdzie ma się spotkać z Donaldem Trumpem, aby omówić kwestie dotyczące 20-punktowego planu pokojowego. Zełenski zapowiedział, że podczas spotkania planuje poruszyć m.in. sprawy dotyczące kontroli nad Donbasem i elektrownią atomową w Zaporożu.

Rozmowa Trumpa i Zełenskiego zaplanowana jest na godzinę 13 czasu lokalnego, czyli 19 czasu polskiego. Przed 18 prezydent USA poinformował na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że właśnie odbył "dobrą i bardzo owocną rozmowę telefoniczną z prezydentem Putinem".

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski podczas swojego spotkania mają także przeprowadzić rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami, jak podała agencja prasowa Reuters, powołując się na rzecznika ukraińskiego prezydenta. Przed spotkaniem z Trumpem Zełenski rozmawiał przez telefon z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem, i omówił z nim szczegóły dotyczące wizyty oraz sytuacji wojennej.

Wołodymyr Zełenski będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, którego Donald Trump oficjalnie przyjmie w swojej prywatnej rezydencji Mar-a-Lago podczas swojej drugiej kadencji na urzędzie prezydenta USA. Posiadłość, należąca do Trumpa od 1985 roku, znajduje się w kurorcie West Palm Beach na południu Florydy. Swoją nazwę - po hiszpańsku "od morza do jeziora" - zawdzięcza swojemu położeniu między Atlantykiem i laguną Lake Worth Lagoon. Wybudowana w hiszpańskim stylu kolonialnym willa ma już niemal 100 lat.

