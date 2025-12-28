Logo strona główna
Świat

Zełenski na Florydzie. Trump rozmawiał z Putinem

Wołodymyr Zełenski wylądował w Miami
Wołodymyr Zełenski wylądował w Miami
Wołodymyr Zełenski jest już na Florydzie, gdzie niebawem spotka się z Donaldem Trumpem. W Mar-a-Lago prezydenci Ukrainy i USA mają omówić kwestie planu pokojowego oraz przeprowadzić rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami. Na nieco ponad godzinę przed planowanym spotkaniem Donald Trump przekazał, że rozmawiał z Władimirem Putinem.

WSZYSTKO O ROZMOWIE WOŁODYMYRA ZEŁENSKIEGO Z DONALDEM TRUMPEM - OGLĄDAJ WYDANIE SPECJALNE W TVN24 I TVN24+

Prezydent Ukrainy już w sobotę wylądował w Miami, gdzie ma się spotkać z Donaldem Trumpem, aby omówić kwestie dotyczące 20-punktowego planu pokojowego. Zełenski zapowiedział, że podczas spotkania planuje poruszyć m.in. sprawy dotyczące kontroli nad Donbasem i elektrownią atomową w Zaporożu.

Rozmowa Trumpa i Zełenskiego zaplanowana jest na godzinę 13 czasu lokalnego, czyli 19 czasu polskiego. Przed 18 prezydent USA poinformował na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że właśnie odbył "dobrą i bardzo owocną rozmowę telefoniczną z prezydentem Putinem".

Wołodymyr Zełenski
Na stole 20 punktów. Oto one
Donald Trump
Zełenski "musi zadać dzisiaj jedno pytanie Trumpowi"
Trump, Zełenski
"Dobry wieczór Florydo!". Dziś rozmowa Trump-Zełenski

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski podczas swojego spotkania mają także przeprowadzić rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami, jak podała agencja prasowa Reuters, powołując się na rzecznika ukraińskiego prezydenta. Przed spotkaniem z Trumpem Zełenski rozmawiał przez telefon z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem, i omówił z nim szczegóły dotyczące wizyty oraz sytuacji wojennej.

Wołodymyr Zełenski będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, którego Donald Trump oficjalnie przyjmie w swojej prywatnej rezydencji Mar-a-Lago podczas swojej drugiej kadencji na urzędzie prezydenta USA. Posiadłość, należąca do Trumpa od 1985 roku, znajduje się w kurorcie West Palm Beach na południu Florydy. Swoją nazwę - po hiszpańsku "od morza do jeziora" - zawdzięcza swojemu położeniu między Atlantykiem i laguną Lake Worth Lagoon. Wybudowana w hiszpańskim stylu kolonialnym willa ma już niemal 100 lat.

Mar-a-Lago w Palm Beach
Mar-a-Lago w Palm Beach
Źródło: Shutterstock
Wołodymyr Zełenski

Zełenski u Trumpa. Oglądaj w TVN24
Wołodymyr Zełenski
Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Wołodymyr ZełenskiDonald TrumpUSAUkrainaRosjaWojna w UkrainieEuropaWielka BrytaniaKeir StarmerPolityka zagraniczna USA
