Trump po rozmowie z Zełenskim: udało nam się osiągnąć znaczny postęp

Wołodymyr Zełenski powitany przez Donalda Trumpa w Mar-a-Lago

Udostępnij Facebook Kopiuj link

WSZYSTKO O ROZMOWIE WOŁODYMYRA ZEŁENSKIEGO Z DONALDEM TRUMPEM - OGLĄDAJ WYDANIE SPECJALNE W TVN24 I TVN24+

Rozmowa Trumpa i Zełenskiego trwała od około godziny 19.30 do 22.30 czasu polskiego. Potem przeprowadzili rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami. Na nieco ponad godzinę przed planowanym spotkaniem z Zełenskim Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem.

Trump: udało nam się osiągnąć znaczny postęp

Krótko przed godziną 23 Trump i Zełenski wyszli do dziennikarzy.

- Ta rozmowa była naprawdę bardzo dobra, (...), nasze spotkanie było świetne - przekazał Trump. - Udało nam się osiągnąć znaczny postęp, by zakończyć wojnę, która jest pewnie najbardziej śmiercionośna od czasu II wojny światowej - dodał.

- Rozmawialiśmy o wszystkich aspektach ram pokojowych, 20-punktowy plan jest w 90 procentach uzgodniony. Uzgodniliśmy, że gwarancje bezpieczeństwa stanowią klucz do osiągnięcia trwałego pokoju - przekazał Zełenski.

OGLĄDAJ: Zelenski po spotkaniu z Trumpem: rozmowy były świetne. Oglądaj w TVN24