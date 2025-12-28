Trump po rozmowie z Zełenskim: udało nam się osiągnąć znaczny postęp

WSZYSTKO O ROZMOWIE WOŁODYMYRA ZEŁENSKIEGO Z DONALDEM TRUMPEM - OGLĄDAJ WYDANIE SPECJALNE W TVN24 I TVN24+
Rozmowa Trumpa i Zełenskiego trwała od około godziny 19.30 do 22.30 czasu polskiego. Potem przeprowadzili rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami. Na nieco ponad godzinę przed planowanym spotkaniem z Zełenskim Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem.
Trump: udało nam się osiągnąć znaczny postęp
Krótko przed godziną 23 Trump i Zełenski wyszli do dziennikarzy.
- Ta rozmowa była naprawdę bardzo dobra, (...), nasze spotkanie było świetne - przekazał Trump. - Udało nam się osiągnąć znaczny postęp, by zakończyć wojnę, która jest pewnie najbardziej śmiercionośna od czasu II wojny światowej - dodał.
- Rozmawialiśmy o wszystkich aspektach ram pokojowych, 20-punktowy plan jest w 90 procentach uzgodniony. Uzgodniliśmy, że gwarancje bezpieczeństwa stanowią klucz do osiągnięcia trwałego pokoju - przekazał Zełenski.
Autorka/Autor: mjz/kg
Źródło: TVN24