Płacz i złość w Iranie po śmierci 20-letniej tiktokerki. Miała zostać zastrzelona podczas ulicznych protestów

Hadis Najafi zastrzelona podczas protestów w Karadżu

Wideo zamieszczone na Twitterze irańskiego oddziału Radia Wolna Europa ukazuje cztery kobiety zebrane wokół obsypanego płatkami kwiatów grobu Hadis. Dwie z nich leżą na ziemi. Na nagraniu widać, jak z rozpaczą dotykają miejsca pochówku 20-latki, po czym jedna z nich przytula do twarzy oprawione w ramkę zdjęcie Hadis. Z wpisu wynika, że film został przesłany do redakcji radia przez członków rodziny zastrzelonej 20-latki.

Protesty po śmierci Mahsy Amini

Śmierć Mahsy Amini wywołała w Iranie fale protestów. Od 16 września mieszkańcy wychodzą na ulice miast. Kobiety demonstracyjnie ściągają hidżaby, a niektóre z nich palą je w akcie sprzeciwu. Podczas manifestacji dochodzi do starć protestujących i funkcjonariuszy. Niezależne organizacje wskazują, że w wyniku zamieszek mogło zginąć już ponad 50 osób. Agencja Associated Press informuje o aresztowaniu co najmniej 1200 uczestników protestów.