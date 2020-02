"Biorę odpowiedzialność za swe czyny". Domingo prosi ofiary o przebaczenie

Hiszpański tenor Placido Domingo, oskarżany przez 20 kobiet z USA o molestowanie seksualne, zwrócił się do swych ofiar z prośbą o przebaczenie. "Biorę odpowiedzialność za swe czyny" - oświadczył 79-letni tenor, który do tej pory zaprzeczał prawdziwości zarzutów.

"Chcę, aby (te kobiety - red.) wiedziały, że jest mi naprawdę przykro z powodu cierpienia, do którego się przyczyniłem" - przekazał Placido Domingo w oświadczeniu, które opublikowała we wtorek hiszpańska agencja Europa Press. Śpiewak przyznał, że "miał w ostatnich miesiącach sporo czasu, by zastanowić się" nad kierowanymi pod jego adresem oskarżeniami. Zapewnił, że "teraz już rozumie, iż niektóre z kobiet mogły nie chcieć niczego ujawniać z obawy przed konsekwencjami, jakie mogło to mieć dla ich dalszej kariery".