Śledztwo po napadzie na Marka Haltera

Francuska policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie napadu na urodzonego w Polsce pisarza żydowskiego pochodzenia Marka Haltera. Jak podaje magazyn "Le Point", do ataku doszło w jego paryskim mieszkaniu.

Dwóch zamaskowanych napastników w piątek wtargnęło do mieszkania Marka Haltera i pobiło go. Według relacji pisarza sprawcy napadu powiedzieli tylko jedno zdanie: "Jeśli krzykniesz, jesteś martwy". Następnie wyszli, zostawiwszy na stole kartę kredytową pisarza, ale zabrali ze sobą klucze do jego apartamentu.