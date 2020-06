Rzecznik Kremla: wzmocnienie wojskowe NATO w Polsce zmusza nas do podjęcia niezbędnych środków

Zdaniem Pieskowa Rosja zawsze konsekwentnie deklarowała niepożądany charakter i niebezpieczeństwo dostrzegane w "sekwencyjnym rozwoju" infrastruktury wojskowej NATO w kierunku granic Rosji. - Jest to dla nas nieprzyjemne, a co najważniejsze, zmusza nas do podjęcia środków niezbędnych do zagwarantowanego bezpieczeństwa naszego kraju - zaznaczył.