Pierwszy przypadek od II wojny światowej. Niemieckie wojska rozlokowane poza granicami kraju

Litwa rozpoczęła w poniedziałek budowę nowej bazy wojskowej, w której stacjonować będą niemieccy żołnierze. Budowa ma zostać ukończona do końca 2027 roku. Baza będzie mogła pomieści do czterech tysięcy wojskowych. Będzie to pierwsze stałe rozmieszczenie niemieckiej armii poza granicami kraju od czasów II wojny światowej - zauważa agencja Reutera.