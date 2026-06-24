Pierwszy przypadek eboli we Francji
Zakażoną osobą jest lekarz, który wrócił z Demokratycznej Republiki Konga (DRK). Ministerstwo Zdrowia, potwierdzając pierwszy w kraju przypadek, sprecyzowało, że chodzi o Francję metropolitalną.
Chorym zajęto się natychmiast, został on po przybyciu do kraju odizolowany w specjalistycznej placówce - zapewnił resort. Dodał, że zapewniono specjalne warunki, by "uniknąć wszelkiego ryzyka zakażenia" i zastosowano ścisłe procedury izolacji w sali, w której przebywa pacjent.
Trwa identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z chorym. Ministerstwo zapewniło, że skontaktuje się ze wszystkimi tymi osobami i że poddane będą one izolacji przez 21 dni.
Rzeczniczka rządu Maud Bregeon poinformowała, że premier Sebastien Lecornu uważnie śledzi sytuację.
Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga
W DRK, gdzie trwa epidemia eboli, potwierdzono dotąd prawie 1,1 tysięcy zakażeń, a 277 osób zmarło.
Wirus wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby.
Obecną epidemię eboli - już siedemnastą w Demokratycznej Republice Konga od czasu wykrycia tej choroby w 1976 roku - ogłoszono 15 maja. Poprzednia oficjalnie zakończyła się pod koniec 2025 roku, czyli niespełna pół roku przed ogłoszeniem kolejnego ogniska.
Obecna epidemia rozprzestrzeniła się także na sąsiadującą z DRK Ugandę. We wtorek resort zdrowia tego kraju poinformował o pierwszym od 18 dni potwierdzonym przypadku zakażenia wirusem ebola w tym kraju, a 20 w sumie.
Szacuje się, że w ciągu ostatnich 50 lat z powodu eboli w Afryce zmarło ponad 15 tysięcy osób. Najtragiczniejsza w skutkach epidemia w DRK miała miejsce w latach 2018-2020 i pochłonęła prawie 2,3 tysiąca ofiar śmiertelnych. O sytuacji w zagrożonym regionie informujemy w tvn24.pl na bieżąco.