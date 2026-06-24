Świat Pierwszy przypadek eboli we Francji Oprac. Adrian Wróbel |

Ośrodek leczenia eboli w Demokratycznej Republice Konga Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: MARIE JEANNE MUNYERENKANA/EPA/PAP

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Zakażoną osobą jest lekarz, który wrócił z Demokratycznej Republiki Konga (DRK). Ministerstwo Zdrowia, potwierdzając pierwszy w kraju przypadek, sprecyzowało, że chodzi o Francję metropolitalną.

#Communiqué | Ebola : identification d’un 1er cas chez un médecin humanitaire de retour de mission en République démocratique du Congo (RDC)



Le ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées confirme ce jour l’identification d’un premier cas… pic.twitter.com/OL3ILA0MCp — Ministère de la Santé (@Sante_Gouv) June 24, 2026 Rozwiń

Chorym zajęto się natychmiast, został on po przybyciu do kraju odizolowany w specjalistycznej placówce - zapewnił resort. Dodał, że zapewniono specjalne warunki, by "uniknąć wszelkiego ryzyka zakażenia" i zastosowano ścisłe procedury izolacji w sali, w której przebywa pacjent.

Trwa identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z chorym. Ministerstwo zapewniło, że skontaktuje się ze wszystkimi tymi osobami i że poddane będą one izolacji przez 21 dni.

Rzeczniczka rządu Maud Bregeon poinformowała, że premier Sebastien Lecornu uważnie śledzi sytuację.

Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga

W DRK, gdzie trwa epidemia eboli, potwierdzono dotąd prawie 1,1 tysięcy zakażeń, a 277 osób zmarło.

Wirus wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby.

Obecną epidemię eboli - już siedemnastą w Demokratycznej Republice Konga od czasu wykrycia tej choroby w 1976 roku - ogłoszono 15 maja. Poprzednia oficjalnie zakończyła się pod koniec 2025 roku, czyli niespełna pół roku przed ogłoszeniem kolejnego ogniska.

Obecna epidemia rozprzestrzeniła się także na sąsiadującą z DRK Ugandę. We wtorek resort zdrowia tego kraju poinformował o pierwszym od 18 dni potwierdzonym przypadku zakażenia wirusem ebola w tym kraju, a 20 w sumie.

Szacuje się, że w ciągu ostatnich 50 lat z powodu eboli w Afryce zmarło ponad 15 tysięcy osób. Najtragiczniejsza w skutkach epidemia w DRK miała miejsce w latach 2018-2020 i pochłonęła prawie 2,3 tysiąca ofiar śmiertelnych. O sytuacji w zagrożonym regionie informujemy w tvn24.pl na bieżąco.

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