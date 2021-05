Pierwszomajowe protesty na świecie. Starcia z policją, ranni funkcjonariusze, zatrzymani

Pomimo obowiązujących obostrzeń epidemicznych w wielu krajach zorganizowano tłumne manifestacje pierwszomajowe. W Niemczech i we Francji doszło do zamieszek, z kolei w Turcji - jak informują lokalne media - policja uniemożliwiała dziennikarzom relacjonowanie protestów.

Zamieszki we Francji

We Francji pokojowe początkowo demonstracje pierwszomajowe przekształciły się w sobotę w starcia policji z anarchistami z BlackBlok i uczestnikami ruchu żółtych kamizelek. Funkcjonariusze zatrzymali w Paryżu 34 osoby, do tłumienia zamieszek użyto gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Ranni policjanci w Berlinie

Wcześniej licząca ok. 10 tys. uczestników demonstracja rowerowa "MyGruni" przejechała przez dzielnicę Grunewald, a potem skierowała się do Neukoelln, by dołączyć do demonstrantów na Hermannplatz.