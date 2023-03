Pierwsze słowackie myśliwce MiG-29 dotarły do Ukrainy

Pierwsze cztery z trzynastu przeznaczonych dla Ukrainy słowackich myśliwców MiG-29 dotarły do Ukrainy - przekazał słowacki resort obrony. Kolejne obiecane samoloty mają trafić do odbiorcy w ciągu najbliższych tygodni. Słowackie ministerstwo obrony opublikowało nagranie maszyn przygotowywanych do wylotu ze słowackiego lotniska.

Za sterami wylatujących ze słowackiego lotniska samolotów siedzieli ukraińscy piloci. Słowacy obiecali władzom w Kijowie trzynaście myśliwców. Nie wiadomo, ile z nich jest zdolnych do prowadzenia działań bojowych, a ile posłuży tylko do uzupełnienia magazynów części zamiennych. Razem z myśliwcami Słowacja przekazała też systemy obrony przeciwlotniczej.

Nad’: Słowacja stoi po właściwej stronie

"Słowacja stoi po właściwej stronie i tym gestem jako państwo zapisaliśmy się wielkimi literami we współczesnej historii świata" - napisał w mediach społecznościowych. Dodał, że rząd nadal będzie pomagać ratować ludzkie życie, zagrożone z jakiegokolwiek powodu. "Robimy to, co trzeba, bo to Rosja napadła na Ukrainę, jest na jej terytorium i to Rosja natychmiast może zakończyć wojnę, wycofując wojska" - zaznaczył Nad‘.