Świat

"Zwietrzył szansę na wyjście z dołka sondażowego". O co może chodzić w słowach Trumpa?

|
Donald Trump
Reakcja Donalda i Melanii Trump na strzały na balu prasowym w Waszyngtonie
Źródło: Reuters
Donald Trump będzie chciał zbić na tej sytuacji polityczny kapitał - ocenił niemiecki dziennik "Stuttgarter Zeitung", komentując strzelaninę na balu dziennikarzy w Waszyngtonie. Niemiecka prasa analizuje pierwsze wypowiedzi prezydenta USA po zdarzeniu, w których podkreślał potrzebę zachowania jedności. Zdaniem "Frankfurter Rundschau" dziwne byłoby, gdyby "narcyz w Białym Domu" zmienił trwale swoją dotychczasową polityczną retorykę.
Kluczowe fakty:
  • Prezydent USA Donald Trump uczestniczył w sobotę w balu korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie.
  • W trakcie uroczystości w hotelowym lobby padły strzały. Służby zatrzymały sprawcę, zanim ten wszedł do sali, gdzie trwała uroczystość.
  • Prezydent, pierwsza dama, wiceprezydent J.D. Vance i pozostali przedstawiciele administracji zostali ewakuowani z wydarzenia.

Po ewakuacji uczestników balu dla dziennikarzy i odwołaniu dalszej części uroczystości Trump wystąpił na konferencji prasowej w Białym Domu. Przedstawił informacje o sprawcy, ranionym funkcjonariuszu oraz pochwalił Secret Service za "fantastyczne" działania.

Zwrócił się też do gości kolacji, pochwalił przedstawicieli mediów za ich reakcję i mówił o "jedności". - To było wydarzenie poświęcone wolności wypowiedzi, które miało zgromadzić członków obydwu partii, przedstawicieli mediów. I z całą pewnością tak się stało. Sala była bardzo zjednoczona. To było coś naprawdę pięknego - mówił. Zaapelował też o "przezwyciężenie różnic".

Wiarygodność deklaracji prezydenta podważa niemiecka prasa i wskazuje na cel, który w ten sposób chce osiągnąć Trump.

Trump: Melania natychmiast się zorientowała
Świat

"Zwietrzył szansę na wyjście z dołka sondażowego"

Jak ocenia "Der Tagesspiegel", Trump może chcieć wykorzystać strzelaninę do poprawy swoich notowań w sondażach.

"Instynkt Trumpa jest niezniszczalny. Dopiero co uniknął prawdopodobnie zamachu, a już błyskawicznie przełożył zwrotnicę. Zwietrzył szansę na wyjście z dołka sondażowego" - tłumaczy Christoph von Marschall. Komentator przypomniał, że Trump w lipcu 2024 r. pokazał swoją "siłę mentalną", gdy po strzale zamachowca, kula musnęła jego głowę, wbrew sugestiom funkcjonariuszy Secret Service podniósł do góry zakrwawioną twarz i zaciskając pięść zawołał - "Fight, fight, fight". Dwa tygodnie później, na zjeździe republikanów, Trump dał się nominować na kandydata na prezydenta, który jest "w sojuszu z Bogiem lub opatrznością". To utorowało mu drogę do zwycięstwa w wyborach.

Wizerunek prezydenta znajduje się od miesięcy w kryzysie. Wielu Amerykanów wścieka się na rosnące ceny, karne cła, wojnę z Iranem. Negatywne opinie o Trumpie osiągnęły rekordowy poziom, szczególnie krytykowana jest jego polityka gospodarcza.

Benzyna po cztery dolary. Sondaż uderza w Trumpa przed wyborami
BIZNES

Komentator uważa, że Trump uzna zajście w Waszyngtonie za "kolejny dowód na swoją niezniszczalność" i będzie chciał "wyciągnąć z tej sytuacji polityczne korzyści". "Należy wątpić, że mu się to uda" - ocenił. "Wściekłość z powodu wzrostu cen i wojny z Iranem wkrótce znów zdominuje nastroje w Ameryce" - przewiduje "Tagesspiegel".

"Specjalista od podgrzewania nastroju"

Według "Sueddeutsche Zeitung" Ameryka "pozostaje zakładnikiem osób gotowych do przemocy, które mają zbyt łatwy dostęp do broni".

Komentator gazety, Nikolas Richter, zastrzegł, że jest za wcześnie na precyzyjną analizę. Zajście w Waszyngtonie prowokuje jednak pytania o polityczny klimat panujący w Ameryce oraz rolę prezydenta.

Trump jest "specjalistą od podgrzewania nastroju" - pisze Richter. Prezydent "obraża swoich krytyków, wymyśla członkom innych organów konstytucyjnych, nasyła paramilitarne oddziały przeciwko migrantom, dyskredytuje wyniki demokratycznych wyborów", a równocześnie sam jest ofiarą przemocy.

Zdaniem komentatora Trump raczej nie zmieni swojego "konfrontacyjnego i bezwzględnego sposobu postępowania". W przemocy skierowanej przeciwko niemu Trump widzi bowiem potwierdzenie dla swoich poglądów. Potwierdzają to sondaże, z których wynika, że w Ameryce wzrasta przemoc polityczna, ale każdy obóz polityczny obarcza za to odpowiedzialnością swoich przeciwników. "Ameryka tak szybko nie uspokoi się" - czytamy w konkluzji.

Strzały padły kilkadziesiąt metrów od niego. "Były osoby, którym puszczały nerwy"
"Trump będzie chciał zbić na tej sytuacji polityczny kapitał"

Jak długo potrwa spokój? - zastanawia się "Frankfurter Allgemeine Zeitung", przypominając, że "amerykańscy prezydenci żyją niebezpiecznie, a w historii USA czterech z nich padło ofiarą zamachów". Jak pisze Tatjana Heid, ostatni incydent różni się od poprzednich tym, że w niebezpieczeństwie był nie tylko prezydent, lecz także wiceprezydent i znaczna część rządu oraz szef FBI, dziennikarze i parlamentarzyści.

Czy zmieni się coś w "nieprzejednanym, pełnym nienawiści tonie" w amerykańskiej polityce? - pyta komentatorka. Heid zwróciła uwagę, że w pierwszych wystąpieniach prezydent zachowywał się łagodnie - chwalił służby i zgromadzonych dziennikarzy.

"FAZ" przypomina, że tak samo Trump zachowywał się po pierwszym zamachu w kampanii wyborczej, aby następnie "powrócić do dawnych schematów". Należy przypuszczać, że spokój po strzałach tym razem także potrwa krótko. Za pół roku w USA odbędą się tzw. wybory połówkowe (midterms - ang).

pc

"Jedni wielbią Trumpa, a inni go nienawidzą. To jedno. Po drugie - sięgnięcie po broń w kraju, gdzie każde nawet najmniejsze zaostrzenie prawa do posiadania broni jest tematem sporu, jest stosunkowo proste" - pisze "Stuttgarter Zeitung", zastrzegając, że nie należy pochwalać zamachu.

"Trump będzie chciał zbić na tej sytuacji polityczny kapitał" - czytamy w komentarzu. Atak podczas kampanii wyborczej, zdjęcia, które stały się ikoną, jak i jego ówczesna reakcja na zamach bardziej mu pomogły, niż zaszkodziły.

"Stanami Zjednoczonymi wstrząsnął kolejny polityczny akt przemocy. Z ulgą przyjęto fakt, że służby bezpieczeństwa zapobiegły krwawej łaźni" – komentuje "Frankfurter Rundschau". Autor komentarza uznał powściągliwą reakcję prezydenta na próbę zamachu za niecodzienną. Trump "nie spekuluje i nie atakuje swoich przeciwników, lecz akcentuje solidarność panującą w sali". "Takie zachowanie pasuje do sytuacji - Ameryce jest to potrzebne" - czytamy we "Frankfurter Rundschau".

Zdaniem komentatora dziwne byłoby, gdyby "narcyz w Białym Domu" zmienił trwale swoją dotychczasową polityczną retorykę, w której nie brakuje "rasistowskich i wrogich wobec kobiet haseł".

Konflikt Trumpa z mediami

Trump słynie z bezpośrednich komentarzy i ataków na media. Gdy te ujawniają informacje dotyczące prezydenta USA i jego administracji - zarzuca im szerzenie "fake newsów". Wiele razy konfrontował się też z dziennikarzami w trakcie konferencji prasowych.

Tym razem również nie trzeba było długo czekać na kolejne spięcie Trumpa z mediami. Dzień po tym, jak uzbrojony napastnik wtargnął na teren hotelu podczas kolacji korespondentów Białego Domu, został zapytany o to, jak ocenia działanie ochrony i służb. Gdy rozmawiająca z nim dziennikarka przytoczyła słowa domniemanego napastnika - odparł, że powinna się wstydzić i nazwał ją "haniebną".

Trump już wcześniej stosował podobny ton w trakcie rozmów z dziennikarzami. Kiedy Catherine Lucey, korespondentka Bloomberga pytała Trumpa na pokładzie Air Force One o ujawnione akta Jeffreya Epsteina, prezydent przerwał jej i nazwał ją "świnką".

Nie tak dawno w marcu zaatakował korespondentkę "New York Times" Maggie Haberman. Przekręcił jej imię i określił ją we wpisie na Truth Social jako "Maggot", co oznacza dosłownie "larwę".

Trump znów obraża. Nazwał dziennikarkę "larwą"
Gdy "New York Times" napisał o kondycji prezydenta i zwrócił uwagę na jego zmęczenie, Trump nazwał gazetę "tanią szmatą" i "wrogiem ludu".

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
